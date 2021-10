Video: zo werkt de incognitomodus van Google Chrome

In onze nieuwste video bespreken we de incognitomodus van Google Chrome. Wat is dat nou precies en waarom zou je dat willen gebruiken? Ook leggen we natuurlijk uit hoe je het activeert. Kijk je mee?

Lees verder na de advertentie.

Video van de week: incognitomodus Google Chrome

Anoniem browsen, niet overal cookies achterlaten of wil je gewoon niet dat Google allerlei gegevens van je in handen krijgt? Met behulp van de incognitomodus van Google Chrome regel je dat makkelijk en snel. Check daarvoor onze nieuwe video hieronder. Toch even rustig nalezen wat het precies is en hoe je het zelf gebruikt? Check dan onze geschreven tip over de incognitomodus van Google Chrome.

Meer tips voor Google Chrome

Op Android Planet schrijven we uiteraard veel vaker over Google Chrome in al zijn facetten. Google voegt ook regelmatig handigheidjes toe aan de browser. Zo kun je een website sneller delen of inmiddels ook de donkere modus gebruiken. Benieuwd naar meer van die handige tips? Lees dan onze 15 tips voor Google Chrome.

Google Chrome: Fast & Secure Google LLC 8,2 (33.988.215 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Abonneer je op ons YouTube-kanaal

Op het YouTube-kanaal van Android Planet verschijnt er elke week een nieuwe video. Dat kan een handige tipvideo zijn zoals deze ronde, maar we hebben het ook regelmatig over andere onderwerpen. Zo maken we natuurlijk regelmatig een reviewvideo van een van de nieuwste toestellen. Daarin bespreken we de plus- en minpunten van smartphones in verschillende prijsklassen en geven we een oordeel.

Ook bespreken we regelmatig grotere thema’s zoals 5G of Android Auto. Ook allerlei handige apparatuur zoals de Chromecasts bespreken we in onze video’s. Heb jij nou een tof idee voor een video, laat het ons dan even weten! Mailen doe je makkelijk en snel via redactie@androidplanet.nl. Natuurlijk kun je ook een reactie achterlaten onder dit nieuwsbericht. Vergeet trouwens ook niet het belletje aan te zetten, zo krijg je direct een notificatie als er een nieuwe video online staat.