Video van de week: uitleg lite-apps en alle voordelen ervan op een rij

Geen al te grote databundel, een oud en traag toestel op zak of ga je op vakantie en is het internet daar niet al te snel? In onze nieuwste video leggen we alles uit over zogenaamde Lite-apps, oftewel afgeslankte varianten van apps zoals Facebook, Instagram of Google Maps.

Video van de week: Lite-apps en alle voordelen op een rij

In de Play Store vind je honderdduizenden apps, genoeg om uit te kiezen dus. De installatie en data van zo’n app kan makkelijk honderden MB’s groot zijn, waardoor je toestel snel dichtslibt. Een ouder toestel op zak met weinig opslagruimte? Kijk dan eens naar zogenaamde Lite-apps.

Dat zijn afgeslankte varianten van bekende apps als Instagram, Facebook of Maps die alleen de basisfuncties bevatten. In onze nieuwste video legt redacteur Lars uit wat zulke apps nog meer voor voordelen bieden. Zo gebruiken ze niet alleen minder opslag, maar ook minder (mobiele) data. Dat is fijn als je databundel niet al te groot is of als de verbinding wat minder stabiel is.

Al met al zijn er verschillende redenen om gewoon Lite-apps te installeren op jouw toestel. In onderstaande video zetten we trouwens ook de beste van deze apps op een rij!

Interesse in meer van zulke video’s? Abonneer je dan even op het YouTube-kanaal van Android Planet, want daar verschijnt elke week een nieuwe. We maken niet alleen tipvideo’s zoals bovenstaande, maar reviewen ook regelmatig smartphones of andere apparaten.

Daarnaast maken we regelmatig video’s over andere grote onderwerpen zoals de beste smartphones van de zomer 2021, Android-virussen of sms-spam. Vergeet onze video’s natuurlijk ook niet te liken en heb jij een idee voor een onderwerp? Mail ons dan even via redactie@androidplanet.nl of laat het weten in de reacties onder dit artikel.

