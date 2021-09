Motorola Edge 20 Pro-video: de 4 beste features op een rij

De Motorola Edge 20 Pro is het nieuwe toptoestel van de fabrikant. De smartphone is met 699 euro behoorlijk duur, maar wat heeft ‘ie allemaal te bieden? We bespreken de belangrijkste features met je.

Bekijk de Motorola Edge 20 Pro-video

Op Android Planet bespreken en reviewen we vooral betaalbare smartphones van Motorola, want daar is het bedrijf immers bekend van. Af en toe komt de fabrikant echter ook met een duurder toestel. Een voorbeeld hiervan is de Motorola Edge 20 Pro, het nieuwe vlaggenschip dat onlangs is aangekondigd. De telefoon kost 699 euro en komt tegelijk met de Edge 20 (499 euro) en Edge 20 Lite (349 euro).

In de video van de week kijken we naar de Motorola Edge 20 Pro en bespreken we de belangrijkste features van het toestel. Hoe zit het bijvoorbeeld met het scherm en over welke camera’s beschikt de Pro? En op hoeveel updates kun je rekenen als je besluit om de Edge 20 Pro in huis te halen? In iets meer dan drie minuten praten we je helemaal bij.

