Met een adviesprijs van 599 euro is de Motorola Edge een stuk duurder dan we gewend zijn van de fabrikant. Hoe goed is de Edge en waar moet je op letten als je ‘m koopt? Je checkt het in onze nieuwste videoreview.

Motorola laat met toestellen als de Moto G8 Power, Moto G8 Plus, One Vision en One Action precies te weten waar een goede budgetsmartphone aan moet voldoen. Met de Motorola Edge bevindt de fabrikant zich echter in een compleet andere prijsklasse, want het toestel kost met 599 euro fors meer dan andere Moto’s.

Gelukkig is Motorola er ook in dit prijssegment in geslaagd om een goede smartphone neer te zetten. De Edge heeft veel te bieden, zoals een uniek design, lekker snelle hardware en een erg goede accuduur. Wel zijn er ook een aantal duidelijke minpunten, die we in de videoreview hieronder (en bovenaan dit artikel) met je bespreken.

In bovenstaande videoreview nemen we de drie belangrijkste plus- en minpunten van de Motorola Edge met je door.

Meer weten over dit toestel? Check dan onze uitgebreide, geschreven review van de Motorola Edge. Voor de beste deals (ook in combinatie met een abonnement) check je onze Motorola Edge prijsvergelijker.

Waar we de budgettoestellen van Motorola vaak zonder problemen kunnen aanraden, ligt dit bij de Edge ietsjes anders. De Motorola Edge is een smartphone die grotendeels weet te overtuigen en ook veel waar voor zijn geld biedt. Hij heeft een prachtig design, goed scherm, lekker snelle hardware en lange accuduur. Ook de software van Motorola is erg fijn in gebruik, waarbij het leuk is dat je nu iets meer opties hebt dan voorheen.

Wel hadden we graag gezien dat de camera’s in alle situaties goede foto’s zouden maken, en maken we ons een beetje zorgen over de schermproblemen die we zijn tegengekomen. Daarnaast is het updatebeleid nogal matig, zeker voor een toestel dat 599 euro kost. Kun je daarmee leven, dan haal je met de Motorola Edge een goede, maar geen perfecte smartphone in huis.