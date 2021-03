Op zoek naar een betaalbare smartphone met vlotte hardware en een goede accuduur? Dan is de Motorola Moto G30 een interessante optie. In deze videoreview bespreken we de plus- en minpunten van het toestel.

Check onze Motorola Moto G30 videoreview

Met de Moto G30 brengt Motorola een opvolger uit voor de Moto G9-telefoons van vorig jaar, waarbij je ‘m vooral moet zien als een verbeterde versie van de Moto G9 Play. Voor 179 euro krijg je een telefoon met een vloeiend 90Hz-scherm, een feature die we normaal gesproken bij veel duurdere Android-toestellen tegenkomen.

De Moto-telefoon heeft echter meer te bieden. Zo heeft ‘ie een grote accu van 5000 mAh, die het bij normaal gebruik ongeveer twee dagen volhoudt. Is het toestel leeg, dan kun je ‘m bovendien weer vlot opladen met de 20 Watt-snellader. Verder heeft de G30 vier camera’s achterop, een vlotte processor en spatwaterbestendig design.

Er zijn echter ook duidelijke nadelen en die bespreken we in de videoreview hierboven.

Lees ook de geschreven review

Wil je meer weten over de Moto-smartphone? Check dan onze uitgebreide geschreven review van de Motorola Moto G30. Daarin bespreken we alle voor- en nadelen van het toestel met je.

Motorola zet met de Moto G30 een prima budgetsmartphone neer, die voor de 179 euro die hij kost veel te bieden heeft. Het 90Hz-scherm is een fijne verbetering en het maakt de telefoon echt fijner in gebruik. Ook de accuduur is goed en het toestel heeft prima prestaties, een snelle vingerafdrukscanner en veel opslag.

De minpunten die er zijn, kennen we van veel andere Motorola-telefoons. Het updatebeleid is matig, de camera’s zijn middelmatig en het design is nogal saai. Als je met die minpunten kan leven, is de Moto G30 echter een goede deal. In deze prijsklasse hoort ‘ie zekere tot de beste opties.

De Motorola Moto G30 heeft een adviesprijs van 179 euro en is volgende maand in Nederland verkrijgbaar. Houd de Moto G30-prijsvergelijker in de gaten voor de beste deals.