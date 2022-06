Videoreview: Motorola Moto G52 is degelijk, maar onopvallend

In de Motorola Moto G52 videoreview vertellen we je alles over dit nieuwe toestel. Zo gaan we in op de hard- en software, maar ook het design, scherm en natuurlijk de accu. Kijk je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Motorola Moto G52 videoreview

Motorola is on fire. Het bedrijf brengt regelmatig nieuwe toestellen uit in verschillende prijsklassen, waaronder de populaire Moto G-serie. Onlangs was dat het geval met de Motorola Moto G52, die een adviesprijs heeft van 249 euro. Maar hoe presteert dat toestel en wat vinden wij ervan? Bekijk daarvoor onderstaande videoreview.

Zo gaat redacteur Wouter in op het design en het prachtige en soepele amoled-scherm, een toffe functie in deze prijsklasse. Ook vertelt ‘ie je alles over de overige hardware, software en updatebeleid en de camera’s. Natuurlijk komt ook de batterij aan bod, want die is groot genoeg voor meer dan een dag gebruik!

Op het YouTube-kanaal van Android Planet vind je elke week een nieuwe video. Denk daarbij aan handige tips voor alledaagse apps of handige tweaks, videoreviews of video’s over grotere onderwerpen zoals Android Auto, wearables of 5G.

Heb jij een idee voor een toffe video, mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl. Vergeet tot slot natuurlijk geen abonnee te worden en het belletje aan te zetten, zo krijg je altijd een notificatie als er een nieuwe video online staat!

Lees ook onze geschreven review

Meer weten over de Moto G52? Duik dan in onze geschreven review van het toestel. Hieronder vind je alvast wel de conclusie van dat stuk:

De Motorola Moto G52 is een betaalbare Android-smartphone met duidelijke voor- en nadelen. Zo heeft het toestel een goed scherm, grote batterij die snel oplaadt en een licht design. De camera’s hebben duidelijke beperkingen, maar voor 249 euro kun je ook geen wonderen verwachten.

Een flink minpunt is het updatebeleid van Motorola, waardoor de telefoon niet zo toekomstbestendig is. Dat komt ook door het ontbreken van 5G én een snelle processor. De telefoon is nu al niet zo rap en we vragen ons af hoe dat na één of twee jaar gebruik is. Concluderend is de Moto G52 niet een absolute aanrader, maar ook zeker geen miskoop.

Het laatste nieuws over Motorola: