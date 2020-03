De Motorola Moto G8 Power heeft een erg goede accuduur en aantrekkelijk prijskaartje, maar ook verschillende nadelen. In deze videoreview vertellen we hoe de Moto G8 Power bevalt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Motorola Moto G8 Power videoreview

Motorola gooide vorig jaar hoge ogen met de Moto G7 Power, een betaalbare smartphone met een enorme 5000 mAh-accu, die het zelfs bij intensief gebruik makkelijk twee dagen volhield. Het toestel was behoorlijk populair en dus is het logisch dat Motorola met een opvolger komt: de Moto G8 Power.

Het bedrijf heeft een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder een mooier scherm en veel meer camera’s. De smartphone is opnieuw een aanrader en heeft voor de adviesprijs van 229 euro opvallend veel te bieden. In de videoreview hieronder (en boven dit artikel) vertellen we je er alles over.

In onze videoreview praten we je in een aantal minuten helemaal bij over de Moto G8 Power. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze video’s als eerste ziet. Iedere week delen we nieuwe reviews, tips en koopadvies over de populairste Android-smartphones.

Lees ook de geschreven review

Wil je meer weten over de nieuwe budgetsmartphone? Check dan ook de geschreven Motorola Moto G8 Power review, waarin we de plus- en minpunten van het toestel uitgebreid bespreken. In onze Moto G8 Power prijsvergelijker check je de beste deals voor de telefoon, ook als je de Moto G8 Power met een abonnement wil.

De Motorola Moto G8 Power is – net als zijn voorganger – een erg goede budgetsmartphone die veel waar voor zijn geld biedt. De prestaties zijn in orde, de software is fijn in gebruik en de accuduur opnieuw uitstekend. Door het verbeterde scherm moet je de Moto G8 Power iets sneller aan de oplader leggen dan de G7 Power, maar dit is geen ramp.

Helaas zijn de camera’s beperkt, zeker bij weinig licht. Daarnaast voelt de smartphone soms een beetje traag aan en is het jammer dat Motorola zo onduidelijk is over het updatebeleid. Desondanks is de Moto G8 Power de adviesprijs van 229 euro zeker waard. Zoek je een betaalbare smartphone met een goede accuduur, dan kun je niet om deze telefoon heen.

→ Lees de volledige Motorola Moto G8 Power review

Het laatste nieuws over Motorola