De Moto G9 Plus is de nieuwste budgetsmartphone van Motorola en eentje die over een aantal toffe features beschikt. In deze videoreview bespreken we het betaalbare toestel.

Bekijk de Motorola Moto G9 Plus videoreview

Motorola brengt regelmatig nieuwe smartphones uit en kort geleden introduceerde het bedrijf de Moto G9 Plus. De opvolger van de Moto G8 Plus heeft een veel groter scherm, snellere hardware, een uitstekende accuduur en verbeterde camera’s. Vooral het scherm, dat maar liefst 6,8 inch meet, is een grote verandering ten opzichte van de vorige Moto G.

De Moto G9 Plus is een uitstekende budgetsmartphone die heel veel goed doet en niet echt grote nadelen heeft. Dat maakt ‘m een aanrader, zeker voor de relatief lage adviesprijs van 269 euro. De prijskwaliteit-verhouding is dus erg goed, zoals we van Moto G-telefoons gewend zijn.

In de videoreview hierboven praten we je in een aantal minuten helemaal bij over de Moto G9 Plus. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze video’s als eerste ziet. Iedere week delen we nieuwe reviews, tips en koopadvies over de populairste Android-smartphones. Onlangs kwamen we bijvoorbeeld met een videoreview over het nieuwe Android 11.

Meer over de Moto G9 Plus

Binnenkort lees je op Android Planet de uitgebreide, geschreven review van de Motorola Moto G9 Plus. Daarin bespreken we alle plus- en minpunten en zetten we onze bevindingen op een rijtje. Houd de website dus in de gaten, of check de Android Planet-app en nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Als gezegd heeft de Moto G9 Plus een adviesprijs van 269 euro. De smartphone is verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse webshops en kun je zowel los als met een abonnement in huis halen. De beste deals zie je in de prijsvergelijker hieronder.

