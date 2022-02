Tipvideo: zo verander je de naam van je Android-smartphone

De naam van je smartphone bestaat standaard veelal uit wat onsamenhangende letters en cijfers. Veel leuker is het om je telefoon een eigen naam te geven, want die zie je stiekem nog best vaak. Hoe dat werkt, bekijk je in onze nieuwste video.

Video: naam Android-smartphone veranderen

Heb je een iPhone, dan is het simpel, want je toestel heet ‘iPhone van’ gevolgd door je naam. Bij Android is het een heel ander verhaal. Daar kiezen fabrikanten vaak voor een weinig zeggend modelnummer. Gebruik je je smartphone als hotspot dan zie je bijvoorbeeld ‘SM-G998’ in beeld. Daarom is het natuurlijk veel leuker om zelf een naam te kiezen en in onderstaande video legt Colin aan je uit hoe dat werkt.

Gebruik bijvoorbeeld (een deel van) je naam, je initialen of een leuke combinatie van woorden. Ook als je bestanden stuurt via bluetooth of als je toestel aan de computer hangt zie je die naam. Al met al zie je die dus stiekem nog best vaak. Lees je liever? Check dan natuurlijk onderstaande geschreven tip.

→ Tip: zo verander je de naam van je Android-smartphone

