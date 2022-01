Video van de week: Netflix-filters gebruiken doe je zo

Met de filters in de Netflix-app kun je makkelijker en sneller een leuke film of serie vinden, zodat je direct kunt beginnen met kijken. In onze nieuwste video laten we zien hoe het werkt.

Netflix-filters gebruiken

Je kent het vast wel: je hebt zin om een avondje te Netflixen, maar bent vervolgens uren bezig om te bepalen wat je wil kijken. Dankzij filters, die in de Android-app te vinden zijn, kun je sneller vinden wat je zoekt. Zo kun je zoeken binnen bepaalde categorieën, een releasejaar kiezen en zelfs de taal selecteren die ze in de film of serie spreken.

Wil je weten hoe dit werkt? Pak dan je smartphone erbij, open de Netflix-app en start de video hierboven. Er zijn maar een aantal stappen die je hoeft te doorlopen en Android Planet-redacteur Colin laat precies zien welke dat zijn. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de geschreven tip via de link hieronder.

→ Netflix heeft handige filters: zo werken ze

