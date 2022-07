Video: maak kennis met de flitsende Nothing Phone (1)

In de video van deze week draait het natuurlijk om de Nothing Phone (1). Het toestel is gepresenteerd en onze review staat inmiddels ook online. Benieuwd hoe de flitsende smartphone eruit ziet op beeld? Check dan gauw de video!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) video: genieten van lichtshow

De Nothing Phone (1) is een aparte verschijning en in onderstaande video vertellen we je er alles over. Het gaat om onze eerste indrukken, waarbij we je allerlei handige weetjes vertellen over het de telefoon. Natuurlijk gaan we in op het opvallende design en de ingebouwde ledjes op de achterkant. Hoe werken die, wat kun je er precies mee en hoe zien ze eruit?

Lees ook de volledige review

Inmiddels staat ook onze volledige Nothing Phone (1) review online met het hele verhaal. Daarin gaan we natuurlijk verder op de zogenaamde Glyph-interface en alle ledjes, de bruikbaarheid daarvan en het gimmick-gehalte, of is dat het juist niet?

Natuurlijk bespreken we de hardware, accu’s en komen de camera’s aan boord. Ook gaan we in op de software en updatebeleid. Al met al is er genoeg te vertellen over dit toestel dat de strijd aangaat met gevestigde merken als OnePlus, Motorola en Xiaomi.

Lees ook: Nothing Phone (1) review: hype is in één flits voorbij

Volg jij Android Planet al op YouTube?

Het YouTube-kanaal van Android Planet is natuurlijk dé plek met de beste videoreviews, handige tips, achtergrondverhalen en videoverhalen. Abonneer je daarom, want het is geheel gratis en zo mis je nooit een video. Zet bovendien het belletje aan, want dan krijg je ook nog eens een notificatie als er weer eentje online staat!

Heb jij een tof idee voor een video, laat het dan even weten in de reacties. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via email, dus mail ons even op redactie@androidplanet.nl. Volg ons natuurlijk ook op social media. We zijn namelijk te vinden op Instagram, Twitter én Facebook.

Bekijk ook andere recente video’s: