Videotip: Zo snooze jij je notificaties

Even geen tijd om te reageren op een melding, maar wil je de melding niet kwijt? Dan is snoozen de oplossing. Je stelt het gemakkelijk zelf in. In deze video zie hoe dat op een Android-smartphone moet.

Video: Notificaties snoozen doe je zo

Je herkent het vast. Je krijgt een belangrijke melding binnen, maar hebt even geen tijd om te reageren. Of je hebt er simpelweg even geen zin in. Dan kun je de melding snoozen. Daarmee wordt de melding voor een bepaald moment uitgesteld, en verschijnt hij weer wanneer het jou wél uitkomt. In deze video leggen we je uit hoe je de functie instelt en hoe je een melding snoozt.

Het snoozen is gemakkelijk te activeren via de instellingen van je smartphone en je bepaalt zelf wanneer de melding weer binnenkomt. Zo kun je belangrijke berichten die even niet gelegen komen, later toch bekijken. Het snoozen kan al vanaf Android 8.0, dus op vrijwel alle recente Android-smartphones zijn meldingen op deze manier uit te stellen.

