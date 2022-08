Video: Alles wat je moet weten over de OnePlus 10T

De nieuwe OnePlus 10T is gearriveerd en komt met een aantal veranderingen ten opzichte van zijn voorganger. In deze video vertelt Android Planet-redacteur Wouter je alles over het nieuwe toestel, dus kijk gauw verder.

Handige OnePlus 10T-weetjes

De T-toestellen van OnePlus komen vaak met een aantal kleine, maar handige verbeteringen. In 2022 was dat de OnePlus 10 Pro en de 10T is daar duidelijk van afgeleid. Er zijn een aantal interne componenten veranderd en fysiek ziet hij er net iets anders uit. Wouter loopt het toestel langs aan de hand van een aantal punten.

1. Snellere hardware

Met de nieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor is de 10T sneller dan zijn voorganger. Dat is opmerkelijk, want de T-modellen zijn doorgaans goedkoper dan de Pro’s. Als je de twee toestellen met elkaar vergelijkt, is het verschil niet per se te merken, maar het betekent wel dat de OnePlus 10T razendsnel is.

2. Snelladen

Ook op het gebied van opladen doet de 10T een enorme stap vooruit. De smartphone laadt namelijk op met maximaal 150 Watt. Dat betekent dat je in zo’n 20 minuten je telefoon hebt opgeladen. Ter vergelijking: de OnePlus 10 Pro kon maximaal snelladen met 80W, maar de 10T kan helaas niet draadloos opladen.

3. Het ‘andere’ design

Als je de OnePlus 10T vastpakt, zie je gelijk de overeenkomsten met zijn voorganger. De grootte en vorm zijn nagenoeg hetzelfde. Het camera-eiland lijkt uit de zijkant van de smartphone te komen en heeft, afhankelijk van de kleur, een glanzende afwerking. Daardoor is hij helaas niet bestand tegen vingerafdrukken.

4. Camera’s

Op de achterkant van de OnePlus 10T vind je de drie lenzen van een hoofd-, groothoek- en macrocamera. De hoofdcamera komt overeen met die van de OnePlus Nord 2T en is dus prima, maar niet de beste op de markt. OnePlus heeft dit camera-eiland ook niet ontwikkeld in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad, wat ze op de 10 Pro wel deden.

5. Software

De smartphone draait op Android 12 met OxygenOS. Dat is de meest recente Android-versie met OnePlus’ eigen schil overheen. Daardoor zijn de menu’s vormgegeven in de stijl die je van OnePlus gewend bent. Wanneer Android 13 uitkomt, kun je deze update (later) ook op de 10T verwachten.

6. Scherm

Het 6,7 inch amoled-scherm van de OnePlus 10T geeft beelden helder en contrastrijk weer. De resolutie ligt full hd. Dat is niet het beste van het beste, maar alsnog dikke prima. Door de verversingssnelheid van 120Hz voelt het toestel extra snel aan tijdens het scrollen.

7. Geen alert slider

Een kenmerkende eigenschap van OnePlus-telefoons is de alert slider. Of eigenlijk, was. Bij de 10T ontbreekt deze namelijk. Daardoor kun je niet met een fysieke schakelaar het geluid van je telefoon aan, uit of op trillen zetten. Net als bij andere smartphones moet je dat nu via de software doen, maar dat is in no-time gedaan en dus geen ramp.

8. Verschillende uitvoeringen

De OnePlus 10T is beschikbaar in twee kleuruitvoeringen: zwart en groen-grijs. De zwarte kleur heeft een matte en glinsterende afwerking, waardoor hij er strak uitziet en je geen vingerafdrukken achterlaat. Zoals eerder gezegd is dat niet het geval voor de groen-grijze variant. Die heeft namelijk een glimmende behuizing.

Ben je benieuwd naar het nieuwste toestel van OnePlus, houd dan onze website in de gaten. Hier vind je binnenkort de volledige review en ander OnePlus-nieuws. Op Youtube uploaden wij nog meer reviews, tips en uitlegvideo’s, dus abonneer je zeker op ons kanaal na het kijken van deze video.