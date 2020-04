In deze videoreview check je al onze ervaringen met de OnePlus 8 Pro. Het toestel biedt snellere hardware, betere camera’s en meer verfijning dan zijn voorganger. Dat alles heeft echter ook een flink prijskaartje en of die dat waard is, check je in deze video.

Bekijk de OnePlus 8 Pro videoreview

Een half jaar na de OnePlus 7T-serie heeft OnePlus twee nieuwe toestellen gepresenteerd, waaronder de OnePlus 8 Pro. Het toestel is net wat smaller en langer en heeft een vernieuwde matte afwerking. Het scherm heeft afgeronde zijkanten en is 6,78 inch groot. Dankzij het amoled-scherm met hoge resolutie en 120Hz-ondersteuning ziet alles er prachtig uit. Die hoge ververssnelheid zorgt voor een vloeiende ervaring tijdens het scrollen door apps, websites of spelen van geoptimaliseerde games.

Qua prestaties heb je geen klagen: alles start snel op en multitasken is geen enkel probleem. De OnePlus 8 Pro is ook het eerste toestel van de fabrikant dat officieel stof- en waterdicht is en draadloos opladen ondersteunt.

De selfiecamera is bij de 8 Pro geplaatst in een klein gaatje in het scherm en op de achterkant zitten vier camera’s. De hoofdcamera heeft een sensor van 48 megapixel voor alle details. Daarnaast maak je gebruik van een 48 megapixel-groothoeklens om nog meer vast te leggen. Er is een kleurenfilter-lens aanwezig en tot slot kun je objecten wat dichterbij halen met de zoomlens. Foto’s zien er gedetailleerd en al met al maakt het toestel prima plaatjes.

Lees ook de uitgebreide preview

We hebben onze uitgebreide eerste ervaringen met dit toestel ook beschreven in deze OnePlus 8 Pro preview. Daarin gaan we dieper in op de camera en bekijk je alvast wat voorbeeldfoto’s. We vertellen meer over Android 10 en de eigen OxygenOS-schil en we laten de nieuwe draadloze lader zien.

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn verfijnder dan hun voorgangers en qua hardware zien we weer verschillende upgrades. De schermen kennen verschillende nieuwe features, maar over de selfiecamera in het scherm zal niet iedereen even enthousiast zijn. Dat heeft wel als voordeel dat de accu’s groter zijn en onze eerste ervaringen daarmee zijn vrij positief. Opladen gaat snel, maar andere fabrikanten nemen hebben inmiddels een voorsprong. Draadloos opladen is eindelijk wel van de partij, maar voorbehouden aan de duurdere 8 Pro.

Qua camera’s zien we wat eigenaardige keuzes, maar ook nieuwe stappen in de goede richting. Het Pro-model heeft bijvoorbeeld een nieuwe 5 megapixel ‘kleurencamera’, waarbij de vraag nog is wie dat allemaal zou willen gebruiken. De grotere sensor in het Pro-model is veelbelovend, dus we zullen moeten kijken hoe het toestel zich verhoudt ten opzichte van andere cameratoppers.

Tot slot is er nog de prijsstijging van beide toestellen. De nieuwe Snapdragon-chip met 5G-modem speelt daarin een rol en bijvoorbeeld ook de IP68-certificering van het Pro-model. Ons oordeel of die prijzen gerechtvaardigd zijn, zal volgen na een langere testperiode.

OnePlus 8 Pro kopen

De OnePlus 8 Pro is nu al te bestellen en wordt vanaf 21 april geleverd. De zwarte versie met 8GB RAM en 128GB opslag is verkrijgbaar voor 899 euro. De blauwe en groene versies met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kosten 999 euro.

