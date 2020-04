De OnePlus 8 is een Android-vlaggenschip zonder poespas, waardoor de smartphone ook weinig onderscheidend is. Dat heeft alles te maken met zijn forse adviesprijs. In deze OnePlus 8 videoreview vertellen we je er alles over.



Check de OnePlus 8 videoreview

Gelijktijdig met de OnePlus 8 Pro is ook de OnePlus 8 verschenen. Dit ‘instap-vlaggenschip’ is net zo krachtig als zijn duurdere broer, heeft een fijn en vloeiend 90Hz-scherm en gaat bovendien lekker lang mee dankzij de forse accu. Toch is het toestel minder aantrekkelijk dan zijn voorganger.

Dat heeft alles te maken met de forse adviesprijs van 699 euro. Hij is hierdoor flink duurder dan zijn voorganger en dat haalt de prijs-kwaliteitsverhouding van de OnePlus 8 omlaag. Dit is jammer, want vorige OnePlus-smartphones onderscheidden zich juist op dit punt.

De OnePlus 8 kruipt echter qua prijs richting andere toestellen, zoals de Samsung Galaxy S20. En wanneer je die gaat vergelijken, trekt Samsung aan het langste eind. De Galaxy S20 heeft bijvoorbeeld een beter scherm, terwijl de Huawei P40 – een ander Android-vlaggenschip – weer met betere camera’s is uitgerust. Dit toestel heeft echter wel andere problemen, zo blijkt uit onze Huawei P40 Pro review.

Al met al is de OnePlus 8 dus absoluut geen slechte aankoop. Integendeel zelfs: het toestel valt nergens door de mand en presteert solide. Het is daardoor des te jammer dat hij niet echt onderscheidend is. Geef je hier weinig om? Dan is de OnePlus 8 zeker het overwegen waard.

Wil je de OnePlus 8 kopen? Check dan onderstaande prijsvergelijker voor de meest actuele deals. Ook kun je hier terecht voor een OnePlus 8 met abonnement. Hierbij betaal je het toestel in maandelijkse termijnen af.

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de geschreven OnePlus 8 review. Hierin staan we uitgebreid stil bij de plus- en minpunten van het toestel.

