De OnePlus 8T heeft een betere prijs-kwaliteitverhouding dan zijn voorganger en is daardoor een veel betere deal. In deze videoreview praten we je bij over alle vernieuwingen van het toestel.

Dit is de OnePlus 8T videoreview

OnePlus brengt niet twee, maar één opvolger voor de OnePlus 8 en 8 Pro uit, de high-end telefoons die eerder dit jaar verschenen. Omdat een eventuele OnePlus 8T Pro niet vernieuwend genoeg zou zijn, houdt het bedrijf het bij enkel de ‘normale’ OnePlus 8T. Dit is zeker geen ramp, want de 8T heeft genoeg te bieden en is voorzien van een alle aantal toffe verbeteringen.

Een voorbeeld hiervan is Warp Charge 65, de nieuwe snellaadtechniek van OnePlus. Met de meegeleverde lader zit de OnePlus 8T binnen 40 minuten helemaal vol. Leg je de smartphone slechts een kwartiertje aan de oplader, dan zit ‘ie alweer voor 58 procent vol. Dit is genoeg om bijna een hele dag mee door te komen en er zijn nauwelijks smartphones die net zo snel opladen als de 8T.

In de videoreview hierboven bespreken we op welke punten de OnePlus 8T nog meer is verbeterd en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn. Neem dus gauw een kijkje en vergeet je ook niet te abonneren op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze nieuwste video’s direct ziet. En geef de videoreview natuurlijk ook een duimpje omhoog; dan worden we heel blij van.

Check ook de geschreven OnePlus 8T review

We hebben ook een uitgebreide, geschreven review van de OnePlus 8T gepubliceerd. De conclusie hiervan lees je hieronder. De nieuwe OnePlus-telefoon kost 599 euro, is nu te pre-orderen en ligt op 20 oktober in de winkels.

De OnePlus 8T is geen forse upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, maar wel een fijne verbetering. Met name de oplaadsnelheid weet te overtuigen: binnen iets meer dan een half uur zit de accu compleet vol. Daarbij is het toestel bij uitkomst net zo duur als de OnePlus 8.