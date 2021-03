De OnePlus 9 Pro is hét nieuwe vlaggenschip van de fabrikant, is te koop vanaf 899 euro en heeft heel wat te bieden. In de video van de week neemt redacteur Colin je mee langs negen pluspunten van deze Pro.

Check de OnePlus 9 Pro videoreview

De OnePlus 9 Pro is het neusje van de zalm en samen gepresenteerd met de normale OnePlus 9 en de eerste smartwatch van het bedrijf. Benieuwd naar de grootste verschillen tussen die twee toestellen? Lees dan ons artikel waarin we de verschillen tussen de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro punt voor punt aanstippen.

Met de 9 Pro gaat de fabrikant de strijd aan met onder andere Oppo, Xiaomi en Samsung en hun toptoestellen. In onderstaande video nemen we je kort mee langs negen pluspunten van het toestel. Een combinatie van hardware, software en interessante andere functies spreekt ons zeker aan, maar hier en daar is er zeker nog ruimte voor verbetering.

Zo hebben we niks meer dan lof over het gebruikte scherm, de snellaadtechnologie of bijvoorbeeld de alert slider, het fysieke schuifje om snel te wisselen tussen geluidsprofielen. Ook de software is fijn om mee te werken, maar de uitrol van beveiligingsupdates kan zeker wat beter.

En dan de camera’s, er zijn er vijf aan boord, waarvan er eigenlijk maar vier echt een fijne toevoeging bieden, iets dat we vaker zien bij de fabrikant. En die samenwerking met camerafabrikant Hasselblad, waar OnePlus het zoveel over heeft, levert dat nou echt veel betere foto’s op? Ook belichten we uiteraard andere zaken zoals het design, verkrijgbare kleuren en andere plusjes zoals de goede stereospeakers.

OnePlus 9 Pro preview

Dan is er ook nog de prijs en die is hetzelfde als van de OnePlus 8 Pro. Een fijn gegeven wel, want de 9 Pro heeft wat meer te bieden voor hetzelfde geld. Dat stipten we ook aan in onze OnePlus 9 Pro preview, waarvan je hieronder alvast de conclusie leest.

Het is fijn dat OnePlus dezelfde prijzen hanteert bij de 9-serie, maar je er wel weer iets meer voor krijgt. Zo heeft de interne hardware een upgrade gekregen en opladen gaat nog sneller. Wel is het design generieker dan bij zijn voorganger en dat is zonde. De OnePlus 9 Pro heeft verder Android 11, een fijne softwareschil en de garantie op lang en vaak updates. De camera’s zullen we verder moeten testen, maar de kiekjes en cameramogelijkheden zien er veelal goed uit. Tot slot lijkt ook de accuduur redelijk tot goed voor zo’n high-end toestel, maar ook dat is iets waar we pas in de volledige review ons eindoordeel over zullen vellen.

De beste deals voor de OnePlus 9 Pro

De OnePlus 9 Pro is nu te bestellen en wordt vanaf 31 maart uitgeleverd. Het instapmodel met 8GB/128GB geheugen kost 899 euro. De versie met 12GB RAM en 256GB opslag kost 999 euro. Op zoek naar de beste deal? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

Beide versies zijn te verkrijgen in drie kleuren: zilver, zwart en groen, waarbij de zilveren versie een glanzende afwerking heeft, terwijl de andere twee kleuren mat zijn afgewerkt. Bestel je nu, dan ontvang je ook de draadloze 50 Watt-lader met een winkelwaarde van 69,95 euro.