OnePlus 9 videoreview: betrouwbaar toestel legt fundament voor opvolgers

De OnePlus 9 is het kleinere broertje van de 9 Pro en is bovendien honderden euro’s goedkoper. Om tot die prijs te komen zijn er uiteraard ook verschillende keuzes gemaakt. In onze OnePlus 9 videoreview nemen we je mee langs alle plus- en minpunten van het toestel.

Bekijk de OnePlus 9 videoreview

De OnePlus 9 heeft een instapprijs van 699 euro en dat is een stuk minder dan de OnePlus 9 Pro, die 899 euro kost. De smartphones delen veel specificaties, maar uiteraard zijn er ook genoeg verschillen te vinden. Zo is het frame van de 9 bijvoorbeeld van plastic en niet van metaal, is het scherm kleiner en heeft ‘ie een lagere resolutie en gaat draadloos opladen een stuk langzamer.

Ook bij de 9 draait het veelal om de camera’s, want hoewel OnePlus vlotte smartphones maakt, staat de fabrikant niet bekend om de beste camera’s. Daarvoor is de samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad. Bij de 9-serie uit zich dat vooral in een betere kalibratie van de kleuren en aanpassingen in de Pro-modus.

Wel zijn er wat aparte keuzes gemaakt bij het toestel. Zo is er geen optische beeldstabilisatie aanwezig, wat je gebruikt om nog scherpere foto’s en video’s te maken. Ook is de derde camera een wat vreemde keuze, iets wat we ook al opmerkten in onze OnePlus 9 Pro review. Dat is namelijk een monochrome sensor die voor wat extra contrast moet zorgen bij foto’s, maar dat kun je ook met software regelen.

Volgens ons is de OnePlus 9 dan ook een prachtig high-end toestel voor een interessante prijs, maar legt ‘ie vooral het fundament voor toekomstige smartphones van het bedrijf. De samenwerking met Hasselblad is afgesloten voor de aankomende paar jaar, waardoor we er vast en zeker nog meer van gaan zien.

OnePlus 9 review op Android Planet

Benieuwd naar al onze geschreven ervaringen? Check dan natuurlijk de OnePlus 9 review, waarvan je hieronder alvast de conclusie vindt.

De OnePlus 9 is een fijne en relatief betaalbare high end-smartphone. Het scherm is prachtig, de oplaadsnelheid valt in de smaak en ook de hardware is van de bovenste plank. Daarnaast scoort het toestel punten met zijn fijne software en degelijke updatebeleid.

Perfect is het toestel niet. De OnePlus 9 laat bijvoorbeeld duidelijk punten liggen qua accuduur. Ook maakt het bedrijf vreemde keuzes op cameragebied. Enerzijds krijgt OnePlus voortaan hulp van Hasselblad, maar anderzijds beschikt de 9 dan weer niet over een ingeburgerde functie als optische beeldstabilisatie.

De OnePlus 9 lijkt daarom met name een ‘tussentelefoon’ te zijn. De samenwerking met Hasselblad wordt de komende jaren uitgebreid en op den duur gaat het bedrijf zich ook bemoeien met de camera’s zelf. De OnePlus 9 legt daarmee het fundament voor toekomstige OnePlus-smartphones.

Beste prijs voor OnePlus 9

De versie van de OnePlus 9 met 8GB/128GB geheugen kost 699 euro. Voor het model met 12GB RAM en 256GB opslag betaal je 799 euro. Vooruit bestellen is bij verschillende shops al mogelijk, maar uitlevering vindt pas plaats vanaf 26 april.