Videoreview: OnePlus Nord 2 is de nieuwe top-midranger

De OnePlus Nord 2 is sneller, laadt veel vlotter op en beschikt over betere camera’s dan zijn voorganger. We hebben de nieuwe smartphone getest en in deze videoreview praten we je in een paar minuten helemaal bij.

OnePlus Nord 2 videoreview

OnePlus gooide vorig hoge ogen met de Nord, een betaalbare smartphone van 399 euro met een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. De telefoon had snelle hardware, een mooi en vloeiend scherm en prima accuduur. Nu doet de Chinese smartphonemaker er een schepje bovenop met de OnePlus Nord 2.

De nieuwste telefoon is krachtiger dankzij een nieuwe processor, maar beschikt ook over een hoofdcamera die veel mooiere foto’s maakt. Ook zijn de cameraprestaties in het donker flink verbeterd. Misschien nog wel toffer is Warp Charge 65, een feature die de Nord 2 overneemt van de duurdere OnePlus 9 en 9 Pro.

De nieuwe Nord laadt razendsnel op en zit na een half uur laden al helemaal vol. Maar wat heeft het toestel nog meer te bieden en zijn er ook minpunten? In de videoreview hierboven vertellen we je in een minuut of vijf alles over de OnePlus-smartphone. Neem dus gauw een kijkje en laat ons weten wat je van de telefoon vindt!

Lees de uitgebreide, geschreven review

Zoals je van Android Planet gewend bent, hebben we ook een uitgebreide review van de OnePlus Nord 2 geschreven. Hier gaan we veel dieper in op alle aspecten van de nieuwe telefoon. De conclusie van de review lees je alvast hieronder.

OnePlus levert met de Nord 2 opnieuw een uitstekende midranger af. Eigenlijk is er niet zoveel aan te merken op de smartphone: de camera’s zijn natuurlijk niet zo goed als bij duurdere toptoestellen en de hardware is niet zo krachtig, maar wel dik in orde. In deze prijsklasse doet de smartphone precies wat je zou verwachten.

Het toestel is lekker snel, heeft een mooi scherm en fijne software. Helemaal fijn is de goede accuduur en supersnelle opladen. Dat maakt van de OnePlus Nord 2 opnieuw een echte aanrader, zeker omdat ‘ie met 399 euro lekker betaalbaar is.

