Videoreview: OnePlus Nord 3 is erg goed, maar niet foutloos

Zoek je een krachtige smartphone die niet de absolute hoofdprijs kost? Dan is de OnePLus Nord 3 het overwegen waard. In deze videoreview laten we ‘m aan je zien.

Kijk de OnePlus Nord 3 videoreview

OnePlus noemt de nieuwe Nord 3 een ‘een midrange smartphone met het karakter van een vlaggenschip’. Een echt vlaggenschip is de smartphone natuurlijk niet, maar hij heeft behoorlijk wat te bieden. Zo beschikt de Nord 3 over een mooi en groot scherm, snelle hardware, betere camera’s en een accu die lang meegaat én snel oplaadt.

Ook niet onbelangrijk: de Nord 3 krijgt langer Android-updates dan zijn voorgangers. OnePlus belooft de telefoon drie grote Android-upgrades te geven, en vier jaar lang beveiligingspatches uit te rollen. Dat is best netjes voor een smartphone van 449 (of 549) euro.

In de videoreview nemen we de plus- en minpunten van het nieuwe OnePlus-toestel met je door. Vergeet niet het YouTube-kanaal van Android Planet te volgen, want daar verschijnen al nieuwe video’s. Ook plaatsen we regelmatig Shorts, met bijvoorbeeld handige tips voor je Android-smartphone.

Check ook de geschreven review

We hebben ook een uitgebreide, geschreven review van de OnePlus Nord 3 gepubliceerd. Daar gaan we veel dieper in op alle features, plus- en minpunten. De conclusie van de review lees je alvast hieronder.

De OnePlus Nord 3 is een goede en complete midranger waarvoor je niet de hoofdprijs betaalt. Hij is lekker snel, ziet er strak uit en heeft een lange accuduur. We hebben de smartphone dan ook met plezier gebruikt.

Minpunten zijn er helaas ook. Het grotere scherm maakt de telefoon nogal lomp en de camera’s zijn prima voor een telefoon in deze prijsklasse, maar niet buitengewoon goed. Ook is het jammer dat de achterkant nogal spiegelt en erg gevoelig is voor vingerafdrukken.

Verder is het verbeterde updatebeleid een groot pluspunt. Toch is het vooral de software zelf die tegenvalt. Door de zwaardere schil voelt de Nord 3 niet echt als een OnePlus-telefoon aan, en dat haalt de magie van vorige Nords toch een beetje weg.

