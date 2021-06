Videoreview: OnePlus Nord CE biedt heel veel voor weinig

De nieuwe OnePlus Nord CE is misschien wel één van de beste smartphones die tot nu toe dit jaar zijn verschenen. In de videoreview bespreken we in een paar minuten alle plus- en minpunten met je.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de OnePlus Nord CE videoreview

OnePlus-telefoons zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden, maar vorig jaar kwam het bedrijf plots met de OnePlus Nord. Dit toestel kostte 399 euro en werd uiteindelijk een behoorlijk succes voor de Chinese smartphonemaker. Een aantal maanden later sloeg het bedrijf de plank echter flink mis met de Nord N10 5G: een telefoon die nog iets goedkoper was, maar veel te veel features wegliet om tot die lagere prijs te komen.

Daarom waren we heel benieuwd naar OnePlus zijn nieuwste goedkope smartphone: de Nord CE. Gelukkig heeft de fabrikant van zijn fouten geleerd, want de ´Core Edition´ is een echte aanrader geworden. Voor 299 euro krijg je een heel complete smartphone die fijn in gebruik is, lang updates krijgt en bijvoorbeeld razendsnel oplaadt.

In de videoreview bespreken we de belangrijkste features van de OnePlus Nord CE met je. Zo kijken we naar het scherm en de snelheid van de hardware, maar ook hoe de camera´s presteren. Vond je het een leuke video? Like ´m dan ook eventjes en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Android Planet. Iedere week publiceren we een toffe review, handige tip of iets anders.

Geschreven OnePlus Nord CE review

Ben je op zoek naar meer informatie over de nieuwste OnePlus-telefoon? In de geschreven OnePlus Nord CE review gaan we uitgebreider in op de plus- en minpunten van het toestel. De conclusie van onze recensie lees je alvast hieronder.

Dit zien we echter vaker bij toestellen in dit prijssegment en daardoor kunnen we er prima mee leven. Met de Nord CE laat OnePlus – net als bij de Nord van vorig jaar – zien dat het weet hoe je een goede, betaalbare Android-telefoon maakt. Het zou ons daarom niet verbazen dat ook de Core Edition een hit wordt.

De OnePlus Nord CE is misschien niet de meest spannende Android-telefoon van 2021, maar wel eentje die goed in elkaar steekt. Voor 299 euro krijg je een fijne smartphone met veel features, waar je niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen. Veel concessies hoef je er ook niet voor te doen, want alleen de camera’s zijn niet geweldig.

Het laatste nieuws over OnePlus: