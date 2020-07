OnePlus gooit het met de Nord over een andere boeg. Dit toestel valt in het middensegment en is met 399 euro relatief betaalbaar. Wat wij vinden van deze nieuwe smartphone check je in deze OnePlus Nord videoreview.

Bekijk de OnePlus Nord videoreview

De OnePlus Nord is de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant. Dit toestel is echter geen vlaggenschip, maar een goedkopere midranger. Het toestel scoort een dikke voldoende, maar op sommige punten is er ook wat beknibbeld.

In bovenstaande videoreview van de OnePlus Nord praten we je in enkele minuten helemaal bij. We gaan in op de plus- en minpunten van de telefoon.

Scherm, camera’s en meer

In de video kijken we bijvoorbeeld naar het amoled-scherm en de hoge ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt voor vloeiende beelden, omdat het display 90 keer per seconde ververst. De OnePlus Nord heeft als eerste toestel van de fabrikant een dubbele selfiecamera, waarmee je bredere selfies kunt maken.

Daarnaast zijn er op de achterkant vier camera’s te vinden. De primaire camera is hetzelfde als die van de OnePlus 8 en die zorgt voor prima foto’s. Ook de groothoeklens is handig en goed, maar bij de andere twee camera’s hebben we onze twijfels.

Zo schiet je close-ups van maximaal 2 megapixel, met maar weinig detail. De vierde sensor slaat diepte-informatie op voor een goede portretfoto, maar zoiets kan ook softwarematig.

Uiteraard bespreken we de accuduur en het snel kunnen opladen van het toestel. Ook duiken we dieper in op Android 10 en de OxygenOS-schil, het updatebeleid en de algemene prestaties van de OnePlus Nord.

Experiment geslaagd, want een kompas wijst altijd naar het ware Noorden! De OnePlus Nord is namelijk zeker een aanrader als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel in het middensegment. Het toestel doet het op veel punten uitstekend. Zo is het 90Hz-scherm erg fijn, is de accuduur goed en gaat het opladen lekker snel.

De software is een verademing en ook met het updatebeleid zit het goed. De processor biedt genoeg kracht en ook multitasken is geen probleem. Ook is de grote hoeveelheid werkgeheugen natuurlijk fijn. Toch had iets minder geheugen gecombineerd met een lagere prijs nog beter geweest wat ons betreft.

Ben je op zoek naar een goede primaire camera en wil je wat spelen met een groothoeklens, dan is de OnePlus Nord een goede keuze. De macrocamera en dieptesensor zijn echter gimmicks en leuk voor op de specsheets. De vernieuwde frontcamera is tevens een fijne toevoeging.

Hier en daar is wat beknibbeld op de specificaties om dit prijspunt te halen, maar dat is logisch. Het instapmodel heeft een erg goede prijs en OnePlus zet zich ook in dit prijssegment direct goed op de kaart. De meerprijs voor het model met meer werk- en opslaggeheugen is met 100 euro wel wat fors en hadden we liever wat lager gezien.

