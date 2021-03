Begin maart werd de Oppo Find X3-serie gepresenteerd. Wij zijn aan de slag geweest met het absolute topmodel. De Find X3 Pro heeft een prijs van 1149 euro en in onze uitgebreide videoreview praten we je helemaal bij over onze ervaringen.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk onze uitgebreide Oppo Find X3 Pro videoreview

De Oppo Find X3 Pro is een pracht van een smartphone, doet het qua design net even anders en heeft veel te bieden. Met de prijs van 1149 euro positioneert het toestel zich natuurlijk wel in het high-end segment. Op het gebied van scherm en processorkracht heb je niks te klagen, want dat is beide dik in orde.

Ook schiet je er prima foto’s en video’s mee en is er een unieke camera aanwezig. Zo gebruik je het toestel als heuse microscoop en vergroot je objecten tot wel 60 keer. Op cameragebied is het wel opvallend dat zijn directe voorganger betere mogelijkheden had qua zoomen. Er is namelijk geen periscopische lens meer aan boord en dat is jammer.

Ook de accuduur fluctueerde wat en waar dat exact aan lag is niet bekend. Inmiddels rolt er wel een update uit die dat iets kan verbeteren. De ververssnelheid van het scherm kan zich daarna nog beter aanpassen aan de content. Kijk je een filmpje dan is 60 keer verversen per seconde genoeg en bij het lezen van een ebook kan je wel toe met minder. Speel je een geoptimaliseerde game of scroll je door je Facebookfeed dan wordt er automatisch overgeschakeld naar een hogere frequentie.

De ColorOS-schil die over Android heen ligt heeft afgelopen jaren flinke stappen ondergaan en dat is positief nieuws. De skin is prima om mee te werken, kent veel mogelijkheden om ‘m te personaliseren en ook de hoeveelheid onnodige software is sterk verminderd. Tot slot gaan we in de toekomst ook Android 12 en 13 zien voor het toestel. Daarmee behoort Oppo niet tot de beste spelers op de markt, maar het kan ook zeker slechter.

Ben je trouwens al geabonneerd op het Android Planet YouTube-kanaal? Daar verschijnt elke week een nieuwe video. Naast ons Find X3 Pro-verhaal vind je daar ook videoreviews van andere toestellen, maar natuurlijk ook handige tips en tricks.

Check de geschreven Oppo Find X3 Pro review

Lees je liever alles nog eens rustig terug? Duik dan snel in onze geschreven Oppo Find X3 Pro review, waarin we je uitgebreid meenemen in onze ervaringen met het toestel. De conclusie van onze verhaal vind je alvast hieronder:

De Oppo Find X3 Pro is op meerdere punten een hoogvlieger. Het scherm is prachtig en de hardware biedt het beste van het beste. Op cameragebied maak je er veelal mooie plaatjes mee en de microscoopcamera is tof, maar wel een gimmick. Wel is het jammer dat je met de X3 Pro niet flink kan zoomen, helemaal omdat zijn directe voorganger dat wel kon. De ColorOS-schil heeft een niveau bereikt wat prima is om mee te werken en wordt alsmaar fijner in gebruik. De accuduur fluctueert wel veel, maar wat dat precies aan ligt is de vraag. Opladen daarentegen is een genot vanwege de snelheid en kan nu ook eindelijk draadloos. Al met al is de Find X3 Pro een elegant toestel, maar daar betaal je wel flink voor. Daardoor is de smartphone zeker niet voor iedereen weggelegd. Heb je niet het beste van het beste nodig, maar ben je wel op zoek naar een high-end toestel? Check dan ook de Oppo Find X3 Neo eens: die kost ‘slechts’ 799 euro en biedt ook een mooi pakket aan hardware en features.

Oppo Find X3 Pro kopen

De Oppo Find X3 Pro is te koop vanaf 11 maart voor 1149 euro. Tot en met 18 april loopt er een pre-order actie waarbij je een smartwatch, draadloos oplaadstation en hoesje krijgt met een waarde van 477 euro. Voor de beste prijzen bekijk je natuurlijk onze prijsvergelijker.