Video van de week: eerste indrukken van Oppo Reno 6-serie

In de Oppo Reno 6-video praat Android Planet-redacteur Colin je bij over alle aspecten van het 499 euro-kostende toestel. Natuurlijk kijkt hij ook naar de Oppo Reno 6 Pro, die een adviesprijs heeft van 799 euro.

Oppo brengt ieder jaar smartphones uit in verschillende lijnen. Wil je het beste van het beste, dan kun je kijken naar de Find X-serie. Betaalbare toestellen vind je juist weer in de A-serie. De Reno’s zitten hier tussenin en dit jaar heeft het bedrijf besloten om de Oppo Reno 6 en Oppo Reno 6 Pro ook naar Europa te brengen.

In onze nieuwste video geeft Colin zijn eerste indrukken over verschillende aspecten van beide toestellen. Zo kijkt hij uiteraard naar het design en gaat in op de hardware, schermen en accu’s. Ook de camera’s worden besproken, want dat is iets waar Oppo deze ronde flink op inzet.

De Reno 6 is de meest betaalbare van het duo met zijn prijs van 499 euro. De adviesprijs van de Reno 6 Pro bedraagt 799 euro, maar dat toestel is op meerdere vlakken ook beter. We zien onder andere verschillen bij de gebruikte processoren en schermen. Oppo kiest voor een MediaTek-chip bij de Reno 6, terwijl de 6 Pro uitgerust is met een snellere Snapdragon 870-processor.

Het scherm van de Reno 6 is 6,43 inch groot en plat afgewerkt. De Reno 6 Pro heeft een display van 6,55 inch met afgeronde zijkanten. Het gaat in beide gevallen om een amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 90Hz.

We zien 8GB RAM en 128GB opslag in de normale Reno 6 en 12GB werkgeheugen en 256GB geheugen in het Pro-model. Selfies maak je met de Reno 6 (Pro) van 32 megapixel. Op de achterkant vind je drie camera’s bij de Reno 6 en een extra sensor bij de 6 Pro. Daarmee maak je normale foto’s, kiekjes in een wijdere hoek, close-ups van bijvoorbeeld insecten of bloemknoppen en kun je optisch inzoomen.

