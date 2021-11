Videotip: zo tover je meer beeld op je scherm

In onze nieuwste video vertellen we je alles over het aanpassen van de pixeldichtheid van je scherm. Dit zorgt ervoor dat je zelf bepaalt hoeveel inhoud er op je scherm te zien is. Hoe dat precies werkt, zie je in deze videotip.

Video: pixeldichtheid smartphone veranderen

Zegt de term ‘ppi’ of ‘pixeldichtheid’ jou wat? Een (smartphone)scherm heeft een bepaalde diagonaal en resolutie. De combinatie van die twee zorgt voor een dichtheidsniveau van pixels. Hoe hoger dat getal, hoe meer je op je scherm kunt zien in bijvoorbeeld apps, het instellingenmenu of op websites.

Op veel toestellen kun je wat spelen met dat getal. Daardoor kun je dus zelf bepalen hoeveel inhoud je op je scherm ziet. In de videotip van deze week vertelt Android Planet-redacteur Colin aan je hoe dat werkt.

De eerste stap is om de zogenaamde ‘ontwikkelaarsopties’ te activeren. Daarin kun je van alles aanpassen, als je maar wel goed oplet op wat je doet. Aanpassingen die je daar doorvoert kunnen gevolgen hebben voor de werking van je smartphone. Een fijne optie in dat menu is dat je de animaties van je toestel kan versnellen, zodat ‘ie wat sneller aanvoelt.

Heb je dit verborgen menu geactiveerd, dan is het tijd om te spelen met de pixeldichtheid. Zo bepaal je hoe groot verschillende elementen worden weergegeven of juist hoe klein. In onze uitgebreide geschreven tip lees je nog eens rustig na hoe dat precies werkt.

PPI 400 vs 500 vs 600

