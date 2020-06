In deze uitgebreide videoreview van de Poco F2 Pro bekijken we het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi. Het toestel is betaalbaar en erg krachtig, maar haalt niet op elk gebied de hoogste score. Waarom dat niet zo is, check je in deze video.

Check de Poco F2 Pro videoreview

We hebben er even op moeten wachten, maar de opvolger van de populaire Xiaomi Pocophone F1 is hier. De Poco F2 Pro heeft echter een hoger prijskaartje en daardoor is de verhouding tussen prijs en kwaliteit niet zo goed als bij zijn voorganger. Dat neemt niet weg dat het toestel nog steeds erg veel biedt voor zijn prijs.

Zo wordt de Xiaomi Poco F2 Pro aangedreven door de Snapdragon 865-chip in combinatie met een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Het amoled-scherm van 6,67 inch zorgt voor een goed beeld, maar de ververssnelheid ervan blijft achter ten opzichte van de concurrentie. Wat wel fijn is, is dat de frontcamera niet in het scherm is verwerkt. Zo kun je optimaal genieten van je favoriete film, serie of gemaakte foto’s.

Het toestel weegt maar liefst 219 gram, wat onder andere komt door de uitschuifbare selfiecamera. Ook de grote accu speelt daarin een rol, want die heeft een capaciteit van 4700 mAh. In de praktijk kom je zo makkelijk een intensieve dag door. Gebruik je het toestel wat minder, dan is ook twee dagen op een acculading geen probleem. Draadloos opladen is niet van de partij, maar snel bedraad opladen doe je met maximaal 30 Watt.

Er zijn totaal vijf camera’s aan boord, waarmee je prima foto’s schiet. Ook qua mogelijkheden heb je niks te klagen. Zo maak je ook makkelijk een kiekje met de groothoek- en macrocamera. Het toestel schaart zich echter niet bij de cameratoppers. Dat is vooral te zien in omstandigheden met minder licht, waar de Poco F2 Pro geen goede plaatjes aflevert.

Ben je benieuwd naar al onze ervaringen met dit toestel? Lees dan onze uitgebreide Poco F2 Pro review. Daar gaan we verder in op de accuduur en prestaties, lees je alles over het scherm en zie je verschillende voorbeeldfoto’s. Tot slot gaan we verder in op Android 10 en de eigen MIUI-schil die daar overheen ligt.

De Poco F2 Pro is een krachtpatser van jewelste en biedt veel toffe features die je niet altijd ziet in andere toestellen. Denk bijvoorbeeld aan de infraroodsensor, koptelefoonaansluiting, 5G-ondersteuning en een uitschuifbare selfiecamera. Qua accuduur heb je niks te klagen en ook qua ruwe processorkracht is dit simpelweg de beste keuze.

Dit nieuwe topmodel kent zeker ook verschillende minpunten. Het scherm ververst maximaal 60 keer per seconde, terwijl dat bij de concurrentie al een stuk hoger is. De camera’s presteren overdag meer dan voldoende, maar behoren niet tot de top. Ook is het toestel aan de zware kant en dat vindt niet iedereen prettig.

Daarbij is er ook erg veel gesleuteld aan de eigen softwarelaag van Xiaomi zelf en ook dat is iets om rekening mee te houden. Al met al is dit een aanrader voor mensen die op zoek zijn naar ruwe kracht, maar ook kunnen leven met wat concessies.

