De Poco M3 is een goede en betaalbare Android-smartphone, maar niet voor fotografen. In de video van de week legt Colin uit voor wie het toestel (niet) interessant is.

Video: Poco M3 review

De naam “Poco” associeer je misschien met fabrikant Xiaomi, maar inmiddels staat het merk op eigen benen. Een van de eerste wapenfeiten is de Poco M3, die voor 149 euro over de digitale toonbank gaat. In onderstaande video zie je waarom hij dit prijskaartje absoluut waard is.

Android Planet-redacteur Colin heeft de Poco M3 uitgebreid getest en is positief. Het toestel oogt ondanks het betaalbare prijskaartje luxe, ligt prettig in de hand en op de prestaties valt niets af te dingen. De processor houdt zich goed staande en daardoor kun je ‘m gerust gebruiken voor alledaagse taken.

Hét pluspunt van de Poco M3 is zijn accuduur. Met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh kun je de oplader gerust een keertje vergeten, want de meeste mensen kunnen het toestel twee dagen op één volle batterij gebruiken. Over het opladen gesproken: dat gaat gelukkig vrij rap. Het instapmodel wordt namelijk met een snellader geleverd.

De Poco M3 is echter geen perfecte telefoon. Met name de camera stelt soms teleur. Overdag maak je prima kiekjes met het toestel, maar in de nachtelijke uren keert het tij. Bij weinig natuurlijk licht hobbelt de fotokwaliteit van de Poco M3 rap achteruit. Deert dit je niet? Dan haal je met de Poco M3 een prima toestel in huis. Hij is alleen via de website van Xiaomi verkrijgbaar.

