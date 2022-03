Video: Poco X4 Pro is de nieuwste, betaalbare krachtpatser

Erg goede smartphones voor weinig geld: zo kun je het merk Poco goed omschrijven. In deze video bespreken we het nieuwste toestel van het bedrijf: de Poco X4 Pro.

Dit is onze Poco X4 Pro-video

Poco is misschien wel de koning van de prijs-kwaliteitverhouding. De toestellen van het bedrijf bieden vaak ontzettend krachtige hardware voor relatief weinig geld en vallen daarom in de smaak. Sterker nog: de Poco X3 Pro was vorig jaar één van de populairste smartphones op Android Planet.

We keken daarom stiekem erg uit naar de opvolger van de telefoon, de Poco X4 Pro. De smartphone is nu te koop in Nederland voor 299 euro en heeft weer veel te bieden. Hoog tijd dus om de X4 Pro in een video onder de loep te nemen. Wat zijn de belangrijkste verbeteringen en features?

Meer over de Poco X4 Pro

De Poco X4 Pro is voorzien van goede specificaties, zoals we van het smartphonemerk gewend zijn. Het toestel heeft bijvoorbeeld een 6,67 inch-amoled-scherm met dunne randen en een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz en daardoor zien beelden er lekker vloeiend uit. Onder de motorkap zit een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning.

Als gezegd heeft de Poco X4 Pro een adviesprijs van 299 euro. Daarvoor krijg je het model met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook is een versie met 8GB RAM en 256GB opslag beschikbaar, die 349 euro kost. Houd Android Planet in de gaten, want binnenkort publiceren we een uitgebreide review van de Poco-telefoon.