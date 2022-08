Eerste indrukken: Samsung Z Flip 4, Fold 4 en Galaxy Watch 5 (video)

In deze Samsung Galaxy Z-video pakken we de Z Fold 4 en Z Flip 4 erbij. Ook kijken we al even snel naar de Watch 5 (Pro) en nieuwste draadloze oordopjes.

Samsung Galaxy Z-video: Fold 4 of Flip 4?

Samsung presenteerde deze week heel wat nieuwe devices en onze eerste indrukken hebben we al in geschreven vorm op Android Planet gepubliceerd. Check dus:

Ook hebben we alvast een korte video gemaakt met onze eerste impressies van de nieuwe apparaten. Daarin zie je uiteraard de twee nieuwe vouwbare toestellen van Samsung. De Galaxzy Z Fold 4 is de grootste, duurste en meest uitgebreide foldable, maar vlak ook de Samsung Galaxy Z Flip 4 niet uit.

Ook de nieuwe smartwatches komen aan bod. Op het evenement werden de Samsung Galaxy Watch 5 en het 5 Pro-model gepresenteerd. Die horloges lijken veel op hun voorgangers, maar op verschillende gebieden zien we ook wel weer grote verschillen. Tot slot bespreken we de Samsung Galaxy Buds 2 Pro-oordopjes.

Meer over de nieuwe Samsung-producten

De komende weken gaan met bezig met de uitgebreide reviews van de Fold 4, Flip 4, Watch 5 en Buds 2 Pro. Houd de website dus goed in de gaten! Nu al meer weten over de opvouwbare smartphones, nieuwe smartwatches en draadloze oordopjes?

Check dan ons uitgebreide artikel over de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 of lees alles over de Watch 5 (Pro) en de nieuwste oordopjes. Direct een nieuwe gadget aanschaffen? Klik dan even hieronder, daar vind je alle prijzen op een rij.

