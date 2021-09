Video: zo maak je een qr-code in de CoronaCheck-app

Wil je naar een museum, bioscoop, café, festival of op vakantie? Dan ontkom je er bijna niet meer aan, je moet een geldige qr-code laten zien van de CoronaCheck-app. In onze nieuwste video leert Android Planet hoe jij makkelijk zo’n code maakt.

Videotip: qr-code maken met Coronacheck-app

Gevaccineerd, genezen van Corona of ben je negatief getest? Tegenwoordig moet je vrijwel overal jouw persoonlijke qr-code laten scannen, gemaakt in de CoronaCheck-app. Dat scannen gebeurt bij luchthavens of als je bijvoorbeeld een museum of restaurant binnen wil.

We hebben uiteraard een volledig artikel geschreven waarin je het hele stappenplan vindt. Daarin leggen we dus precies uit hoe je jouw qr-code maakt met de CoronaCheck-app. We hebben er nu ook een korte uitlegvideo over gemaakt, omdat we regelmatig de vraag kregen met die vraag.

Android Planet-redacteur Colin neemt je zo stap voor stap mee op weg richting je eigen qr-code. Alles wat je hiervoor nodig hebt is natuurlijk een smartphone en de CoronaCheck-app, die je direct via onderstaande knop download.

Wist je trouwens dat je stiekem twee qr-codes aanmaakt? Namelijk een voor gebruik in Nederland en een Europese versie. Welke je moet laten zien ligt er dus aan wat je bezoekt of waar je naartoe wil. Wisselen tussen die twee soorten doe je makkelijk in CoronaCheck door te switchen tussen de tabbladen.

Ben je trouwens niet geprikt bij een GGD-locatie, maar bijvoorbeeld de huisarts? Neem daar dan even contact mee op, zij kunnen je helpen om een qr-code aan te maken in CoronaCheck. Lukt het aanmaken van jouw persoonlijke code nou niet, probeer het dan wat later nog een keer. Waarschijnlijk zijn er op dat moment gewoonweg teveel mensen die hetzelfde proberen.

Elke week een video op YouTube

Naast handige tipvideo’s, maken we ook filmpjes over allerlei andere onderwerpen. Zo kun je denken aan video’s over bijvoorbeeld 5G of Android Auto. Natuurlijk vind je ook regelmatig onze eerste indrukken van de nieuwste toestellen of hele videoreviews op het YouTube-kanaal van Android Planet.

Heb jij trouwens nog een idee voor een nieuwe video? Mails ons dan even via redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in onderstaande reacties!