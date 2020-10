Video van de week: QR-codes scannen met je Android-smartphone

Een QR-code scannen met je Android-telefoon scannen is heel makkelijk, maar misschien moet je eventjes zoeken naar de optie. In deze video laten we zien hoe het werkt.

Video van de week: QR-codes scannen

QR staat voor ‘Quick Response’ en je vindt deze barcodes vooral op verpakkingen, websites en bijvoorbeeld in de horeca. Scan je zo’n code, dan word je vaak doorverwezen naar een website met meer informatie over een product, dienst of merk. Je ziet QR-codes ook steeds vaker bij het versturen van betaalverzoeken.

In de video hierboven laten we zien hoe je QR-codes met je Android-smartphone scant. De makkelijkste manier is om dit met de Google Lens-app te doen, die standaard op heel veel toestellen staat. Is dit niet het geval, dan kun je de applicatie via de link hieronder installeren. Werkt Google Lens niet fijn, dan is het ook mogelijk om de Play Store in te duiken voor een losse qr code-app, aangezien er ontzettend veel beschikbaar zijn.

Volg Android Planet op YouTube

Wekelijks plaatsen we een nieuwe video op YouTube. Soms geven we een tip om meer uit je smartphone te halen, zoals dit keer, maar andere keren voelen we bijvoorbeeld nieuwe Android-producten aan de tand. Onlangs hebben we bijvoorbeeld de nieuwe Nest Audio-speaker van Google en de kersverse OnePlus 8T getest. Binnenkort komen we met een video over de nieuwe Chromecast met Google TV.

Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Vergeet onze video's ook niet een duimpje omhoog te geven; daarmee help je ons namelijk enorm. Dank voor het kijken!