Terugkijken: de 5 meest recente video’s van Android Planet

Benieuwd wat je allemaal kunt vinden op het Android Planet YouTube-kanaal? In dit artikel vind je de vijf meest recente video’s bij elkaar!

Volg jij Android Planet al op YouTube?

Even helemaal klaar met onze geschreven artikelen? Dan tune je toch in op het YouTube-kanaal van Android Planet! Daar vind je namelijk wekelijks toffe video’s over de nieuwste smartphones, accessoires en gadgets of onderwerpen die gerelateerd zijn aan mobiele telefoons en Android. Ook vind je daar allerlei handige tips, reviews van producten en binnenkort bijvoorbeeld van het gloednieuwe Android 13!

Heb jij een leuk idee voor een video? Mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl! Pak voor nu de popcorn er alvast even bij, want hieronder vind je de vijf meest recente video’s over uiteenlopende onderwerpen. Zo kom je er nog beter achter wat wij allemaal te bieden hebben op videogebied en praten we je bij over onder andere:

1. Eerste indrukken: Samsung Z Fold 4, Flip 4, Galaxy Watch 5 en meer

Wij hebben de nieuwste producten van Samsung al even geprobeerd en in bovenstaande video gaan we ze kort langs. We hebben het natuurlijk over de twee nieuwe foldables in de vorm van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. Ook komen de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro voorbij en natuurlijk de Galaxy Buds 2 Pro.

Houd Android Planet in de gaten, want de volledige reviews verschijnen daar aankomende weken! Voor nu kun je natuurlijk al wel terecht bij de previews:

– Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 preview: onzichtbare upgrades

– Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) preview: oud en vertrouwd, maar beter

2. OnePlus 10T: deze 9 dingen moet je weten

De OnePlus 10T is de nieuwste telg van de OnePlus-familie en is een bijzonder krachtig toestel. Dat komt onder andere door de snelle Snapdragon-processor en ruime hoeveelheid werkgeheugen. Ook opladen gaat razendsnel dankzij de meegeleverde 150 Watt-oplader. Er zijn echter nog meer dingen die interessant zijn om te weten en Wouter neemt die allemaal met je door!

Lees ook; OnePlus 10T review: snelheidsmonster doet duidelijke concessies

3. Oude telefoon verkopen? Met deze tips brengt ‘ie het meeste geld op

Toe aan een nieuw toestel? Dan is het slim om je oude toestel te verkopen, want dat kan nog best wat geld opleveren. Colin geeft je in deze video verschillende tips waarmee je de meeste euro’s binnen harkt. Is je toestel defect, ook dan zijn er genoeg wegen om er toch nog wat geld voor te vangen. Al met al zeker de moeite om te bekijken!

Meer tips: Telefoon verkopen? Zo krijg je de beste prijs voor je oude toestel

4. Nothing Phone (1) – eerste indrukken van flitsende verschijning

De Nothing Phone (1) is de meest gehypete telefoon van afgelopen jaren, vooral door de honderden ledjes in de achterzijde. Die lichten op bij een binnenkomende oproep, e-mail, notificatie of flikkeren mee op de beats van de muziek die je luistert. In deze video bespreken we verschillende leuke weetjes over deze opvallende verschijning.

Lees ook; Nothing Phone (1) review: hype is in één flits voorbij

5. Is snelladen slecht voor mijn telefoon?

Jaren geleden was je toestel opladen met 18 of 30 Watt ongelooflijk snel. Tegenwoordig krijgt dat de stempel traag, want 65 Watt is gemiddeld, maar 80 Watt, 120 Watt of zelfs 150 Watt is natuurlijk beter. Je telefoon opladen in een kwartier is natuurlijk handig, maar is dat niet gevaarlijk, hoe werkt die techniek precies en gaat je accu dan nog wel jaren mee? Dat en meer behandelen we in deze recente video!

Voor meer info: Feit of fabel: is snelladen slecht voor de batterij van mijn telefoon?

