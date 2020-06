De Galaxy A40 was één van de beste en populairste budgetsmartphones van vorig jaar, waardoor het logisch is dat Samsung nu met een opvolger komt. Hoe goed is de nieuwe Galaxy A41? Je ziet het in deze videoreview.

Check de Samsung Galaxy A41 videoreview

Zoek je een betaalbare smartphones met high-end features, een mooi scherm en vlotte specs, dan kom je al gauw uit bij de Galaxy A-reeks van Samsung. Het bedrijf had vorig jaar veel succes met smartphones als de Galaxy A50, Galaxy A70 en ook de Galaxy A40. Laatstgenoemde viel op door zijn compacte behuizing en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De Galaxy A41 is ietsjes minder compact dan zijn voorganger, maar minstens zo goed. Samsung heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd, waardoor de camera’s bijvoorbeeld betere foto’s maken en de accu lekker lang meegaat. In de videoreview hieronder (en bovenaan dit artikel) praten we je in een minuut of vijf helemaal bij over het budgettoestel. Check de video dus gauw!

In bovenstaande videoreview nemen we alle plus- en minpunten van de Samsung Galaxy A41 met je door.

Lees ook de geschreven review

Meer weten over dit toestel? Check dan onze uitgebreide, geschreven review van de Samsung Galaxy A41. Voor de beste deals (ook in combinatie met een abonnement) check je onze Samsung Galaxy A41 prijsvergelijker.

De Samsung Galaxy A41 is opnieuw een erg goede budgetsmartphone, die vooral uitblinkt door de compacte behuizing en het mooie scherm. Op alle andere gebieden, zoals de prestaties, camera’s en accuduur, scoort ‘ie ook goed, maar niet per se beter dan andere telefoons in deze prijsklasse. Fijn is dat de software-ondersteuning van Samsung wel dik in orde is.

Zoek je een betaalbare telefoon die niet te groot is, dan is de Galaxy A41 zeker een aanrader. Het toestel is met een adviesprijs van 299 euro duurder dan zijn voorganger, maar als je even wacht totdat ‘ie in prijs daalt – en dat doen Samsung-telefoons vaak snel – dan heb je een goede deal te pakken.