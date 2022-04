Samsung Galaxy A53 videoreview: opvolger van de verkoophit

Weinig Android-telefoons waren vorig jaar zó succesvol als de Samsung Galaxy A52. Nu de nieuwe A53 er is, vragen we ons af of de smartphone net zo goed is als zijn voorganger. Tijd voor de videoreview.

Dit is de Samsung Galaxy A53 videoreview

Samsung had vorig jaar met de Galaxy A52 een ware verkoophit te pakken. De A52 hoorde bij de populairste (en beste) smartphones van 2021 en werd aan het einde van het jaar ‘opgevolgd’ door de Galaxy A52s. Een volwaardige opvolger was de A52s echter niet; de verbeteringen waren maar klein.

Nu is de Galaxy A53 verkrijgbaar. Het toestel moet de nieuwe midrange-knaller van Samsung worden en heeft weer genoeg te bieden. Toch valt op dat de vernieuwingen dit keer klein zijn en de A53 sterk lijkt op zijn voorganger. Daarnaast pakken niet alle veranderingen even goed uit.

Hoe zit dat precies? In de videoreview praten we je in iets minder dan zes minuten helemaal bij. Zo kijken we naar het design, de verbeterde camera’s en nieuwe processor. Ook de accuduur komt aan bod, want dit is één van de grootste pluspunten van de Samsung A53. Daartegenover staat dat er geen oplader meer in het doosje zit.

De geschreven Samsung Galaxy A52 review

Wil je meer weten? Check ook de uitgebreide, geschreven Samsung Galaxy A53 review. De conclusie lees je alvast hieronder.

De Samsung Galaxy A53 doet veel goed. De bouwkwaliteit is prima, de accuduur uitstekend en hoewel de camera’s wat inconsistent zijn, vallen ze binnen deze prijsklasse niet uit de toon. Bovendien geniet je van een fijn scherm dat voor veel mensen amper te onderscheiden is van absolute toptoestellen.

Om de illusie van een vlaggenschip hoog te houden, heeft Samsung wel moeten bezuinigen op de processor. Dat is een compromis waar we grote vraagtekens bij zetten. Dankzij het uitstekende softwarebeleid kun je de A53 in theorie lang gebruiken. We vrezen echter dat het toestel over een jaar of drie al te traag aan zal voelen. Als je deze telefoon overweegt, zouden we daarom zeker ook naar zijn voorganger kijken. De A52s wordt minder lang ondersteund, maar is een stuk sneller én voordeliger.

