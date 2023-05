Videoreview: Samsung Galaxy A54 is een verbeterde verkoopknaller

We hebben de Samsung Galaxy A54 uitgebreid getest en een video voor je gemaakt! In het filmpje vertellen we je alles over de verbeterde midranger. Kijk je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk de Samsung Galaxy A54 videoreview

Samsung’s Galaxy A-telefoons horen ieder jaar bij de populairste Android-smartphones en dat zal bij de nieuwe Galaxy A54 waarschijnlijk niet anders zijn. Dat komt door de lagere prijs en omdat de Galaxy A’s eigenlijk helemaal niet veel onderdoen voor de duurdere Galaxy S-toestellen.

In de videoreview bespreken we de belangrijkste features en verbeteringen van de A54. Zo kijken we naar het nieuwe design, de verbeterde camera’s, accuduur en hoe het met de snelheid van de hardware zit. Dit alles komt in ongeveer vier en een halve minuut voorbij, dus ga er lekker voor zitten!

Check het YouTube-kanaal van Android Planet want, daar verschijnen regelmatig nieuwe video’s. Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met de productie van zogenaamde Shorts, fijne kortere video’s op YouTube!

Heb jij een tof idee voor een nieuwe video, drop het dan even in de reacties onder dit artikel of mail ons op redactie@androidplanet.nl! Veel kijkplezier en natuurlijk tot de volgende keer!

Check ook de geschreven review

Uiteraard hebben we ook een uitgebreide, geschreven review van de Samsung Galaxy A54 gepubliceerd. Verder hebben we de goedkopere Galaxy A34 getest, die stiekem behoorlijk op de A54 lijkt.

Via de linkjes hieronder ga je naar de reviews. Voor de Samsung A54 ben je op dit moment € 409,- kwijt. De Galaxy A34 is goedkoper en kost nu € 324,-.