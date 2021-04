De Samsung Galaxy A72 volgt de populaire Galaxy A71 op, maar lijkt ook verrassend veel op de Galaxy A52. Is de smartphone de moeite waard en wat heeft Samsung allemaal verbeterd? We bespreken het in deze videoreview.

Check de Samsung Galaxy A72 videoreview

Samsung bracht vorig jaar de Galaxy A51 en A71 uit, twee erg populaire smartphone die ook in Nederland veel zijn verkocht. Niet zo gek dus dat Samsung behoorlijk uitpakte met de lancering van de nieuwe Galaxy A-telefoons. De Galaxy A52 en A72 beschikken over de nodige verbeteringen, maar hebben ook opvallend veel gemeen.

De Galaxy A52 bespraken we al in een losse videoreview en nu is het tijd voor de Galaxy A72. Is de smartphone zijn adviesprijs van 449 euro waard, ondanks dat je voor 100 euro minder de A52 in huis haalt, die over veel dezelfde features beschikt? Je ziet het in onze videoreview, waarin we je in iets minder dan vijf minuten helemaal bijpraten.

De geschreven review

Volgende week publiceren we de uitgebreide, geschreven review van de Samsung Galaxy A72. Tot die tijd kun je onze recensie van de Galaxy A52 checken. De conclusie van het volledige verhaal lees je alvast hieronder.

De Samsung A52 laat goed zien waarom Galaxy A-telefoons zo populair zijn. Je krijgt veel voor weinig en eigenlijk heeft het toestel geen grote minpunten. De processor is niet de snelste in deze prijsklasse, maar wel snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast is het jammer dat de telefoon een beetje goedkoop aanvoelt en de snelste oplader niet wordt meegeleverd.

Maar dat is het ook wel. De Galaxy A52 heeft een erg mooi scherm, prima camera’s, een goede accuduur, veel opslag en krijgt lang updates. Dat maakt ‘m een lekker complete smartphone waarvoor je niet heel veel hoeft te betalen. Het zou ons daarom niks verbazen als de A52 ook weer een hit wordt.

De Galaxy A72 is in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 449 euro. In de Samsung A72-vergelijker zetten we de actuele prijzen voor je op een rijtje.