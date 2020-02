Met de Galaxy Fold had de fabrikant opstartproblemen, maar inmiddels is het toestel ook in Nederland te koop. Hoe bevalt de opvouwbare smartphone in de praktijk en tegen welke problemen loop je mogelijk aan? Check het in onze nieuwste videoreview!

Bekijk de Samsung Galaxy Fold videoreview

De Samsung Galaxy Fold is de eerste vouwbare smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant en wij hebben dit toestel uitgebreid getest. De Fold kent met zijn grote uitklapbare scherm verschillende voordelen, maar we zijn niet van alles gecharmeerd. Het grote scherm is 7,3 inch groot, dat ideaal is om YouTube en Netflix op te kijken.

Ook multitasken is dankzij de grootte geen enkel probleem, waardoor je een stuk productiever bent. Wel is de notch met dubbele camera in het scherm soms wat te aanwezig, en vooral te zien bij het openen van websites of kijken van films. Ook de vouw blijft altijd zicht- en voelbaar, maar na verloop van tijd wen je daar wel aan. Daarbij komt ook nog dat het display van plastic is, wat kwetsbaar is voor krassen en andere beschadigingen.

Ook aan de voorzijde is een scherm aanwezig, maar dat is veel te smal om goed op te typen. Wel is het handig om notificaties te checken, snel wat op te zoeken met een app of bijvoorbeeld de tijd af te lezen. Met de Snapdragon 855-chip, 12GB RAM en 512GB aan interne opslag heb je geen klagen en ook zijn er in totaal zes camera’s aanwezig om altijd en overal een goede foto te maken.

Inmiddels is ook de Galaxy Z Flip verkrijgbaar, het tweede opvouwbare Samsung-toestel. Die smartphone heeft echter een hele andere vorm en vouwt verticaal. Ook daar gaat Android Planet mee aan de slag en een losse video zie je binnenkort.

