De Galaxy S20 Ultra is de meest vernieuwende en tevens duurste smartphone van Samsung dit voorjaar. Hoe het toestel daadwerkelijk in de praktijk bevalt, vertellen we in deze Samsung Galaxy S20 Ultra videoreview.

Samsung gooide vorig jaar hoge ogen met de Galaxy S10, een smartphone die een compleet vernieuwd design en betere camera’s introduceerde. De S10 was uiteindelijk één van de beste en populairste smartphones van 2019 en dat succes hoopt Samsung met de nieuwe S20-reeks te evenaren. Dit jaar hebben we opnieuw drie toestellen: de normale Samsung S20, S20 Plus en S20 Ultra.

De Galaxy S20 Ultra is het ultieme vlaggenschip van Samsung en de telefoon met de meeste vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan een groot 120Hz-scherm, compleet vernieuwde camera’s met een periscopische zoomlens en enorme 5000 mAh-accu. Daar betaal je wel flink voor: de S20 Ultra is vanaf 13 maart in Nederland verkrijgbaar voor maar liefst 1349 euro.

Of de smartphone dat geld waard is, vertellen we in deze Samsung Galaxy S20 Ultra videoreview. We gaan uitgebreid in op de camera’s, het design, de hard- en software en nog veel meer. Abonneer je ook even op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze video’s meteen ziet. Iedere week delen we nieuwe reviews, tips en koopadvies over de populairste Android-smartphones.

Wil je meer weten, check dan ook de geschreven Galaxy S20 Ultra review. Hierin bespreken we alle features en wat de belangrijkste plus- en minpunten van de S20 Ultra zijn. Hieronder vind je de conclusie van de review.

De Galaxy S20 Ultra is door zijn indrukwekkende hardware, 120Hz-scherm, 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s met 100x zoom misschien de beste Samsung-smartphone tot nu toe. Toch is in de praktijk best wat aan te merken op de Ultra. Zo maken de camera’s niet alle beloftes waar en is de 100x Space Zoom-functie een gimmick.

Dit betekent echter niet dat de S20 Ultra geen goede camerasmartphone is, want op dit gebied presteert ‘ie alsnog uitstekend. Als je minder ver inzoomt, dan weet het toestel te imponeren en dat geldt ook voor de andere camera’s, die mooie foto’s maken. De camerasoftware van Samsung kan dan weer wel wat beter.

Verder is het jammer dat het 120Hz-scherm behoorlijk op de accuduur drukt, waardoor het soms best een uitdaging is om het einde van de dag te halen. Daarentegen laadt de Galaxy S20 Ultra heel snel op en ben je van alle gemakken (een mooi scherm, uitstekende prestaties en fraai design) voorzien.

Wel moet je voor de Galaxy S20 Ultra heel veel betalen. Het vlaggenschip kost maar liefst 1349 euro en daarmee is het toestel lang niet voor iedereen weggelegd. Voor veel mensen is de normale Galaxy S20 of Galaxy S20 Plus een betere keuze, en dan krijg je een telefoon die niet eens zo heel veel afwijkt de allerduurste variant.

