Samsung Galaxy S21 Ultra videoreview: de ultieme Samsung-smartphone

Wil je een smartphone die het beste van het beste biedt op elk gebied? De Samsung Galaxy S21 Ultra is dan een toestel om zeker te overwegen. Het is de duurste van het nieuwe S21-trio, maar biedt ook de meest uitgebreide functies en beste hardware. Android Planet-redacteur Wouter vertelt er alles over in onze Samsung Galaxy S21 Ultra videoreview.

Bekijk de Samsung Galaxy S21 Ultra videoreview

Een toestel met een prijs vanaf 1249 euro, die oploopt tot 1429 euro voor de beste configuratie. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S21 Ultra, die samen met de normale S21 en S21 Plus is onthuld in januari van dit jaar. De Ultra biedt alleen het beste van het beste op elk gebied, zoals het scherm, de camera’s en de opslag.

We vinden de S21 Ultra dan ook de ultieme telefoon van fabrikant Samsung en in onze videoreview leggen we uit waarom. Zo zet Samsung flink in op de camera’s en die zijn van zeer goede kwaliteit. Datzelfde geldt voor het grote amoled-scherm met hoge resolutie én ververssnelheid. Door die combinatie is het een pracht om naar te kijken en te gebruiken. Daarbij kun je ook aan de slag met een los verkrijgbare stylus van de fabrikant voor nog preciezere bediening.

Ook bevat dit model het meeste werkgeheugen (12 of 16GB) en is er een variant met 512GB opslag te koop. Op dat gebied zet de S21 Ultra dan ook zijn beste beentje voor.

In de S21 Ultra videoreview nemen we je mee langs alle aspecten van dit vlaggenschip en laten we weten voor wie het toestel een goede keuze is. Interesse in onze telefoonreviews, maar ook tipvideo’s en meer? Abonneer je dan even op het Android Planet YouTube-kanaal! Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de normale S21, check dan ook direct de videoreview van dat model.

Lees natuurlijk ook de geschreven review

Wil je naast deze video nog eens rustig nalezen wat we van het nieuwe Ultra-model vinden? Check dan onze geschreven Samsung Galaxy S21 Ultra review. Een tipje van de sluier lees je tot slot alvast in onderstaande conclusie van onze review.

De Galaxy S21 Ultra is zonder twijfel de beste en meest uitgebreide Samsung-smartphone tot nu toe. Echt grote minpunten zijn er niet en de verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn slim. De camera’s, waar de Ultra zich voornamelijk op focust, zijn weer een stuk beter en ook op alle andere gebieden is er nauwelijks iets op de telefoon aan te merken.

Daar betaal je wel flink voor en het is dan ook vooral de vraag of je bereid bent om 1249 euro neer te leggen voor de Ultra, en of je echt het beste van het beste nodig hebt. Is een iets minder uitgebreide smartphone voor jou ook prima, dan kun je ook prima de normale Galaxy S21 aanschaffen.

Kies je er echter voor om de S21 Ultra te kopen, dan haal je één van de meeste indrukwekkende Android-telefoons van dit moment in huis. Samsung toont met de Ultra spierballen en zet met de Ultra een geweldige smartphone neer, die dit jaar waarschijnlijk niet vaak wordt overtroffen.

Samsung Galaxy S21 Ultra kopen

De Samsung Galaxy S21 Ultra is inmiddels te koop in Nederland en heeft een vanafprijs van 1249 euro. Je kunt kiezen voor een losse Galaxy S21 Ultra, maar een S21 Ultra met abonnement is ook een fijne combinatie. Zo bespaar je namelijk makkelijk honderden euro’s op de toestelprijs. Voor de beste deals check je onderstaande prijsvergelijker.