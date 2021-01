De Galaxy S21 is Samsung’s eerste vlaggenschip van 2021 en hij is een stukje goedkoper geworden. Maar op welke gebieden lever je dan in en wat zijn de belangrijkste plus- en minpunten? In onze Galaxy S21 videoreview vertellen we het je.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze Samsung Galaxy S21 videoreview

Met een adviesprijs van 849 euro is de Samsung Galaxy S21 een stukje goedkoper dan zijn voorganger, die voor 999 euro over de toonbank ging. Om de prijs omlaag te krijgen, heeft Samsung een aantal concessies moeten doen. Zo is de achterkant niet meer van luxe glas, maar van plastic. Ook de schermresolutie is lager en je kan de opslagruimte niet meer uitbreiden.

Enerzijds is dit een beetje jammer, maar anderzijds zijn het precies de goede gebieden waar Samsung op heeft bespaard. De Galaxy S21 is namelijk een uitstekend toestel dat erg fijn en snel in gebruik is, lang updates krijgt en beschikt over goede camera’s. Ook het nieuwe design valt in de smaak, net als het vloeiende 120Hz-scherm.

In onze videoreview van de Samsung Galaxy S21 bespreken we alle features van het nieuwe vlaggenschip en vertellen we of je de telefoon moet kopen. Vond je het een leuke video? Like het filmpje dan ook even en abonneer je op het Android Planet YouTube-kanaal. Volgende week komen we met de videoreview van de duurdere Galaxy S21 Ultra, dus houd die zeker in de gaten!

Check ook de geschreven review

Wil je meer weten over de opvolger van de Galaxy S20? Check dan ook onze geschreven Samsung Galaxy S21 review, waarin we veel dieper ingaan op alle features en vernieuwingen. Daar lees je ook alles over de camera’s, accuduur en het weglaten van de oplader bij de S21-reeks. De conclusie van de review zie je alvast hieronder.

De Galaxy S21 heeft een adviesprijs van 849 euro en dat is een stuk goedkoper dan de Galaxy S20, waar je 999 euro moest betalen voor de versie met 5G. Om tot die lagere prijs te komen, heeft Samsung een aantal concessies gedaan die gelukkig niets afdoen aan de kwaliteit van de S21. De plastic behuizing voelt niet eens als plastic aan en van de lagere resolutie ga je nauwelijks iets merken.

De prestaties zijn verder uitstekend, het scherm ziet er erg goed uit en de accuduur is in orde. Ook over de software zijn we te spreken: de Galaxy S21 is fijn in gebruik en krijgt lang en vaak updates. Dat kunnen we lang niet van iedere high-end Android-telefoon zeggen.

Op het nieuwe ontwerp en de bescheiden cameraverbeteringen na is er niet gek veel veranderd, maar dat is helemaal niet erg. De Galaxy S21 is een prima vlaggenschip waar je jaren mee vooruit kan en waarvoor je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen. Als je nu de S20 hebt, dan is er niet per se een reden om over te stappen. Gebruik je een Galaxy S10 (of ouder), dan is de upgrade zeker de moeite waard.

Samsung Galaxy S21 release in Nederland

De Samsung Galaxy S21 is vanaf morgen (29 januari) officieel in Nederland te koop. Een losse Galaxy S21 kost 849 euro, maar je kan ‘m natuurlijk ook in combinatie met een abonnement in huis te halen. Ook de grotere (en duurdere) Galaxy S21 Plus en S21 Ultra liggen dan in de Nederlandse winkels.