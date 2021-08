Video: de 3 beste verbeteringen van de Samsung Galaxy Z Flip 3

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is niet alleen goedkoper dan zijn voorganger, maar ook op diverse punten verbeterd. In onze video nemen we je mee langs de belangrijkste vernieuwingen.

Bekijk de Samsung Galaxy Z Flip 3-video

Samsung zet dit jaar flink in op opvouwbare smartphones, oftewel foldables. Dit doet het bedrijf met de Galaxy Z Flip 3, een futuristische telefoon die je open en dicht kan klappen. Op het eerste gezicht ideaal, want de Flip is dichtgevouwen erg compact en makkelijk in je broekzak (of tas) te stoppen. Daar betaalde je bij de vorige Z Flip echter flink voor: 1500 euro.

De Galaxy Z Flip 3 is met een adviesprijs van 1049 euro stukken goedkoper, maar natuurlijk nog steeds een erg dure smartphone. Wat heeft de Flip 3 voor dat geld allemaal te bieden en welke vernieuwingen heeft Samsung precies doorgevoerd? In onderstaande video neemt Android Planet-redacteur Colin je vliegensvlug mee langs de drie belangrijkste verbeteringen.

