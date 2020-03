De Galaxy Z Flip is de tweede smartphone van Samsung met opvouwbaar scherm. Alle voor- en nadelen van dat toestel bespreken we in deze Samsung Galaxy Z Flip videoreview.

Bekijk de Samsung Galaxy Z Flip videoreview

Het eerste toestel van Samsung met een opvouwbaar scherm is open te vouwen als een tablet. Die Samsung Galaxy Fold heeft een Nederlandse adviesprijs van 2020 euro. De Galaxy Z Flip kost een stuk minder, namelijk 1500 euro. Dat toestel heeft ook een hele andere vorm en vouw je op tot een vrij compacte smartphone.

De Z Flip vouw je verticaal uit, waarna je een scherm hebt van 6,7 inch. Dat ziet er prachtig uit zoals we van Samsung gewend zijn en van de vouw heb je niet heel veel last. Qua hardware biedt het toestel een mix van plus- en minpunten. Zo is de processor snel voor allerlei zaken, maar wel van de vorige generatie. Ook qua camerakwaliteit en accuduur is de Z Flip geen hoogvlieger.

Voor de vouwfactor betaal je gewoonweg nog een erg hoge prijs op dit moment. Het laat echter wel zien dat Samsung opvouwbare smartphones serieus neemt.

Lees ook de geschreven review

Meer weten over dit toestel? Check dan ook de geschreven Samsung Galaxy Z Flip review. Hierin bespreken we de belangrijkste plus- en minpunten van de Z Flip. Hieronder check je de conclusie van de review.

De Samsung Galaxy Z Flip is een bijzondere smartphone en voor een toestel met deze vormfactor qua uitvoering zeker een succes te noemen. Waar de Fold meer als een prototype aanvoelde, is dat bij dit toestel veel minder het geval. Dat is een fijne verbetering.

Wel is de prijs aan de hoge kant. Als je op zoek bent naar de beste hardware, camera’s en prestaties, dan is dit niet het toestel voor jou. Je betaalt natuurlijk voor het kunnen opvouwen van de smartphone, maar wat ons betreft wel teveel.

Toch laat Samsung met dit toestel zien dat ze de markt van opvouwbare smartphone serieus neemt. We zijn dan ook benieuwd naar de opvolger van dit toestel, want die kan alleen maar beter worden – en hopelijk ook iets betaalbaarder.

