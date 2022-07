Video van de week: onze voorspellingen voor het Samsung-evenement van 10 augustus

Op woensdag 10 augustus is het tijd voor een groots evenement van Samsung. Tijdens het Unfold your World-event verwachten we allerlei nieuwe apparaten. In deze video nemen we al de verwachtingen met je door!

Video: Samsung Unfold your World-evenement

Nog een kleine drie weken en dan is het tijd voor een groot evenement van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft al aangekondigd dat je we op 10 augustus 2022 weer allerlei nieuwe producten gaan zien. Het event met de naam ‘Unfold your World’ richt zich volgens verschillende bronnen op een drietal productcategorieën.

In de video van deze week nemen we onze verwachtingen alvast kort met je door. Lees je liever? Check dan het uitgebreide artikel.

Twee opvouwbare smartphones

Op 10 augustus gaan we officieel kennismaken met de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de kleinere Galaxy Z Flip 4. Beide smartphones hebben een opvouwbaar scherm, maar hebben wel een heel andere vorm. De Fold klap je open en gebruik je vervolgens als een kleine tablet, terwijl je de Flip uitklapt tot ‘normale telefoon’.

Tijd voor de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro)

Op hetzelfde evenement gaan we ook twee nieuwe smartwatches zien van het bedrijf. Volgens verschillende lekken zijn dat de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Ze draaien op Wear OS van Google, maar natuurlijk wel met daaroverheen het bekende One UI-sausje van Samsung zelf.

Genieten met de Galaxy Buds 2 Pro

Tot slot wordt er gesproken over de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. De nieuwe draadloze oordopjes lijken op kleine boontjes en komen op de markt in verschillende kleuren. Functies zoals actieve ruisonderdrukking en draadloos opladen lijken ook van de partij te zijn.

