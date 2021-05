Niets is zo irritant als spam-smsjes die je binnenkrijgt op je Android-telefoon. Maar, met de Berichten-app op je telefoon kun je ze gemakkelijk tegenaan. Kijk deze video om te zien hoe.

Sms-spam op je Android-telefoon

Je hebt vast weleens een raar smsje ontvangen waarin je wordt aangespoord om op een linkje te klikken, of een andere handeling te ondernemen. Een recent voorbeeld is de FluBot-malware, dat zich via berichten van zogenaamde pakketdiensten verspreidt. Via een malafide apk-bestand wordt zo een virus op je Android-telefoon geïnstalleerd.

Wat je misschien niet weet, is dat de Berichten-app van Google helpt om dit soort smsjes te herkennen en weg te gooien. Deze applicatie staat standaard op veel Android-telefoons, bijvoorbeeld die van Samsung, Motorola, Nokia en OnePlus. Met de telefoon-app is het bovendien mogelijk om spamgesprekken te blokkeren. In de video hieronder laten we zien hoe dit werkt.

Heb je de spamfunctie van de Berichten-app ingeschakeld, dan zul je zien dat wanneer je een spam-smsje binnenkrijgt, ook meteen een andere melding verschijnt. Die geeft aan dat het bericht zeer waarschijnlijk spam is en naar een andere map is verplaatst. Hier kun je het vervelende smsje definitief verwijderen. Als Googles Berichten-app nog niet op je telefoon staat, dan kun je ´m via de knop hieronder downloaden.

Messages Google LLC 8,8 (5.171.596 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

