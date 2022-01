Videotip: zo schakel je de snelheidsmeter in bij Google Maps

In onze nieuwste video laten we zien hoe je de snelheidsmeter in Google Maps inschakelt, handig wel om boetes te voorkomen. Wist je dat je ook de maximum snelheid kunt tonen in de handige navigatie-app?

Voorkom boetes dankzij snelheidsmeter Google Maps

Google Maps is voor veel mensen de app om te navigeren, bepaalde plekken te vinden of routes uit te stippelen voor een weekendje weg of vakantie. De app zit boordevol handige functies, maar soms zijn die wat verder verborgen in de menu’s.

Een van die functies is de zogenaamde snelheidsmeter. Zo zie je netjes op je scherm hoe hard je rijdt en dat is wel zo handig om eventuele boetes te voorkomen natuurlijk. Ook kun je aangeven dat de app toont hoe hard je maximaal mag rijden. In onderstaande video leggen we uit hoe je beide opties, of een ervan, activeert.

Erg fijn natuurlijk, maar toch moet je blijven opletten. Verkeersborden en andere vormen van signalering gelden zwaarder dan wat Google Maps je laat zien. Naast bovenstaande video hebben we deze tip natuurlijk ook in geschreven vorm gepubliceerd. Zo kun je nog even rustig nalezen waar je de opties precies vindt en hoe je ze activeert.

Android Planet vind je ook in 2022 op YouTube

Zoals je van ons gewend bent, vind je ons natuurlijk ook aankomend jaar op YouTube. Abonneer je dus even op ons kanaal en zet het belletje aan, zodat je geen video mist. Naast handige tipvideo’s verschijnen daar ook regelmatig vergelijkingen, hebben we het over grotere onderwerpen zoals 5G, wearables of Android Auto en maken we natuurlijk reviewvideo’s van de tofste producten.

Wil jij zelf eens het onderwerp bepalen voor een nieuwe video? Mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in onderstaande reacties.

