Video: 10 leuke weetjes over de Sony Xperia 5 III

We moesten er even op wachten, maar eindelijk zijn we aan de slag gegaan met de Sony Xperia 5 III. Aan de hand van een tiental leuke weetjes vertellen we je alles over de nieuwe (en erg dure) smartphone.

Lees verder na de advertentie.

Check onze Sony Xperia 5 III video

De Sony Xperia 5 III (Mark 3) werd in april al aangekondigd, maar ligt pas sinds kort in de Nederlandse winkels. Dat doet Sony vaker: de fabrikant kondigt zijn nieuwste smartphones doorgaans een aantal maanden voor de definitieve release aan. Daardoor moeten we lang wachten voordat de toestellen te koop zijn en wij als Android Planet-redactie ze kunnen reviewen.

De Xperia 5 III is duurder dan zijn voorgangers, maar heeft ook het nodige te bieden. Zo beschikt de Sony-telefoon over een relatief compact 6,1 inch-scherm, waardoor je ‘m redelijk goed met één hand kan bedienen. Ook heeft hij dezelfde ‘variabele telelens’ als de Xperia 1 III, die eerder in Nederland verscheen. Hierdoor kun je op meerdere punten optisch inzoomen als je foto’s maakt, zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Er is nog veel meer te vertellen over de Xperia 5 III, dus check gauw de video hierboven. Android Planet-redacteur Colin praat je aan de hand van tien weetjes bij over het nieuwe toestel, zodat je in een paar minuten helemaal op de hoogte bent.

De volledige review verschijnt binnenkort op onze website, dus houd ons daarvoor in de gaten. O ja: als je de video leuk vond, like ‘m dan ook eventjes en abonneer je ook op het YouTube-kanaal van Android Planet.

Volg Android Planet op YouTube

Op het YouTube-kanaal van Android Planet verschijnt elke week een nieuwe video! Dat kan gaan om previews zoals deze of handige tips, reviews of video’s over telecomgerelateerde onderwerpen, zoals spyware of bijvoorbeeld 5G. Abonneer je dus even op ons kanaal en vergeet deze video natuurlijk ook niet te liken, daar help je ons enorm mee!