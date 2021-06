Video: met deze 7 tips haal je alles uit de Spotify-app

Spotify is één van de meest gebruikte streamingdiensten ter wereld voor muziek en podcasts. De Android-app zit boordevol interessante trucjes, zodat je er echt alles uithaalt. De beste nemen we je in onze nieuwste video met je door.

Lees verder na de advertentie.

Video: de 7 beste Spotify-tips

Zeg je muziek streamen, dan zeg je Spotify. Via de streamingsdienst kun je overal ter wereld genieten van je favoriete artiesten, afspeellijsten of podcasts. Luisteren kan via je tablet, wearable, computer of natuurlijk je smartphone. De Android-app is erg uitgebreid en heeft allerlei handigheidjes, zodat je ‘m net wat meer naar je hand zet.

Geen interesse in een bepaalde artiest? Dan blokkeer je ‘m, zodat je ‘m nooit meer hoort. Je kunt Spotify ook gebruiken als wekker of juist om er mee in slaap te vallen. Is je mobiele data-abonnement niet al te groot, dan zijn er ook verschillende manieren om data te besparen. In onderstaande video geeft Michel zeven handige tips, waardoor je Spotify echt optimaal gebruikt.

https://youtu.be/cvLR8ogv7iA

Wist je trouwens ook dat je Spotify kunt koppelen met Google Maps? Zo kun je in de populaire navigatie-app makkelijk muziek spelen via Spotify. Andere tips waar we op ingaan zijn onder andere het gebruik in de auto, of het verhogen van het volume.

Spotify: Listen to podcasts & find music you love Spotify Ltd. 8,8 (22.671.882 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Volg Android Planet natuurlijk op YouTube

Elke week plaatsen we een video op het YouTube-kanaal van Android Planet. Daar vind je dan ook allerlei uitgebreide tipvideo’s als bovenstaande. Zo zijn we onlangs ingegaan op sms-spam en hebben we ook alles uitgelegd over malware op Android.

Ook zie je regelmatig video’s van allerlei gloednieuwe toestellen, apparatuur en natuurlijk over Android zelf. Heb je onze Android 12-video al bekeken? Daarin leggen we uit wat wat er allemaal nieuw is bij het aankomende besturingssysteem. Check ook onze Samsung Galaxy A52 reviewvideo of de Google Nest Hub review, het nieuwste product van de zoekgigant om je huis weer iets slimmer te maken.

Check meer tips voor Spotify: