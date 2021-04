Video: stel je favoriete standaard-apps in op je Android-toestel

In Android zit een handige optie om standaard-apps in te stellen. Wat je daar aan hebt en hoe het instellen in zijn werk gaat, ontdek je in de video van de week.

Video van de week: standaard-apps instellen

In tegenstelling tot iOS is het kiezen van standaard-apps al jaren mogelijk in Android. Je geeft ermee aan welke applicaties je het liefst gebruikt om bijvoorbeeld te browsen, foto’s te bewerken en te sms’en. Op Android-telefoons staan de apps van Google vaak als standaard ingesteld: browsen doe je met Chrome, berichtjes sturen gaat met de gelijknamige Berichten-app en in Google Foto’s bewaar je al je kiekjes.

Het kan natuurlijk zijn dat je liever een andere browser gebruikt, zoals Firefox, Brave of DuckDuckGo. Door deze app als standaard-applicatie in te stellen, worden linkjes die je krijgt toegestuurd ook geopend in die browser. Daardoor hoef je niet telkens aan te geven in welke browser je een pagina wil bekijken. Hoe het instellen van standaard-apps op je Android-telefoon in zijn werk gaat, check je in de video hierboven.

→ Lees ook de geschreven tip over standaard-apps instellen voor meer informatie

