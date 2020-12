Android is natuurlijk het mooiste besturingssysteem dat er is, maar toch is niet alles koek en ei. In onze wekelijkse video lichten we zes dingen uit in Androidland die ons toch (flink) tegenvielen in 2020.

Video: tegenvallers in Androidland van 2020

Onze grote interesse bij Android Planet vind je natuurlijk al in de naam: Android. Van smartphones, tot tablets en van nieuwe software-updates tot het testen van apparatuur voor hands-ons en reviews. Alles wat je maar kunt bedenken komt dagelijks bij ons voorbij in de vorm van nieuwtjes, tips, achtergrondartikelen, opiniestukken en meer.

Ook publiceren we wekelijks een video op ons YouTube-kanaal en deze week gaat dat over de grootste tegenvallers op Androidgebied van 2020. Daarbij gaan we in op verschillende aspecten van Android, fabrikanten en hun producten, releases én ander telecom gerelateerd nieuws zoals 5G.

Tegenvallers in willekeurige volgorde

Zo begrijpen we de strategie van smartphonemerk OnePlus niet helemaal. De OnePlus Nord N10 5G en N100 zijn volgens ons toestellen met weinig betekenis en dat is jammer voor zo’n merk. Android 11 is inmiddels al een tijd geleden geïntroduceerd, maar de uitrol ervan verloopt moeizaam, erg moeizaam. Slechts een handjevol toestellen draaien nu al op deze nieuwe software en wat ons betreft had dat veel sneller gemoeten.

Daarnaast benoemen we Android One, het programma van Google wat zorgt voor een fijne ervaring en een lange termijn van updates. De snelheid waarmee die updates uitrollen, valt echter vies tegen Of Android One nog lang blijft bestaan, dat is volgens ons de vraag. De Galaxy Note 20 van Samsung is ook een flinke tegenvaller, onder andere door de hoge adviesprijs in combinatie met de plastic behuizing en scherm van slechts 60Hz.

Wat ook zeker in het rijtje thuishoort wat ons betreft is Google en het uitbrengen van hun toestellen en gadgets in onze regio. Zo kun je hier nog steeds officieel geen Google Pixel-smartphone kopen en ook de nieuwe Chromecast met Google TV laat nog op zich wachten.

We sluiten af met 5G, want op het moment van schrijven staat dat nog echt in de kinderschoenen. Providers en fabrikanten proberen ons echter doen geloven dat je er nu al veel aan hebt. Dat is echter pas het geval vanaf 2022, het jaar waarin een specifieke frequentie wordt geveild, waardoor het echte 5G pas gebruikt kan worden.

We plaatsen elke week een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Zo check je daar de nieuwste videoreviews, maar geven we ook regelmatig tips of belichten we een specifiek onderwerp. Abonneer je dus op ons kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video’s. Vergeet ook geen duimpje omhoog te geven, want daarmee help je ons enorm. Bedankt voor het kijken!