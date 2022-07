Video van de week: telefoon verkopen? Zo krijg je de beste prijs

Heb je een nieuwe smartphone gekocht en wil je je oude toestel verkopen? Met de tips in deze video zorg je ervoor dat je de meeste euro’s voor je telefoon krijgt. Kijk je mee?

Video: je smartphone verkopen

Je smartphone is een kostbaar bezit. Zeker als je een midrange of high-end toestel hebt, heb je er ooit veel geld voor betaald. Dan is het natuurlijk wel zo fijn als je bij het verkopen ook een mooi bedrag ontvangt. Maar hoe krijg je dit voor elkaar, en waar moet je op letten bij als je je telefoon verkoopt?

In de video van deze week geven we allerlei handige tips. Zo laten we zien wat je moet doen voordat je het toestel in de verkoop doet en waar je ‘m eventueel kwijt kan. Natuurlijk moet je er ook voor zorgen dat je het apparaat goed op de foto zet, zodat je sneller een potentiële koper vindt.

→ Alles nog eens rustig nalezen? Check het tipartikel over het verkopen van je telefoon

Elke week een nieuwe video van Android Planet

Wist jij dat we elke week een nieuwe video uploaden op het YouTube-kanaal van Android Planet? Daar vind je video’s als deze, maar ook handige tips en natuurlijk reviews van de nieuwste smartphones en andere gadgets.

Abonneer je dus snel en zet ook even het belletje aan: dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe online staat! Heb jij zelf een idee voor een onderwerp, mail ons dan op redactie@androidplanet.nl of laat het weten in de reacties onder dit artikel!